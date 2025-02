Una porta chiusa tra uomo e donna

Andrea Lupo è ‘Lo stronzo’, lo spettacolo che prenderà vita venerdì alle 21 sul palco del teatro Verdi di Forlimpopoli. La rappresentazione è una produzione del Teatro delle Temperie che ha riscosso già molto successo, vincendo il Premio To-Fringe Festival 2018 e qualificandosi come semifinalista al Premio In Box blu 2018.

Un’enorme porta chiusa a simboleggiare tutte le porte, mentali, sociali, culturali o reali che separano talvolta il mondo maschile e quello femminile, una barriera invisibile che troppo spesso finisce per generare addirittura episodi di violenza.

Ma la porta chiusa può rappresentare anche quella che separa molti uomini dalla comprensione del proprio ‘maschile’. Un’interpretazione intensa e un ritmo che toglie il fiato e lascia ogni uomo in sala con una domanda aperta la cui risposta può spaventare: "Quanto c’è di Luca in me?" e ogni donna a chiedersi "Quanti Luca ho incontrato nel corso della mia vita?".

È la sera del decimo anniversario di matrimonio di Luca e Lilli, e la coppia è pronta per andare a festeggiare la ricorrenza. Poi qualcosa si guasta, come spesso sarà capitato a molte coppie in analoghe situazioni. Una parola sbagliata. Una reazione violenta. Lei sbatte la porta e scappa. A nulla servono le imprecazioni prima e le preghiere poi, per farle aprire quella maledetta porta e farla tornare.

Luca non capisce, non si rende conto di quanta violenza metta quotidianamente e da sempre nel suo rapporto con Lilli. Ed è allora, davanti a quella porta chiusa, che Luca prova a capire, a cercare una chiave che possa riaprire la sua relazione, magari con presupposti diversi.

Biglietteria: intero 20 euro, ridotto 15 euro. Per informazioni: 0543.1713530, 339.7097952.

Matteo Bondi