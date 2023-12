"Una pratica in via automatica"

"Abbiamo preso atto della volontà di Esselunga di insediarsi a Forlì con un loro punto vendita", commenta il sindaco Gian Luca Zattini, che poi specifica: "Pratiche come questa, di minore impatto in termini di superfice commerciale, non riguardano la giunta o il consiglio comunale, ma passano esclusivamente al vaglio degli uffici tecnici, che procedono in automatico con il rilascio dei permessi come da normativa vigente". Il progetto quindi, a differenza del maxi-insediamento che generò polemiche e non passò qualche anno fa, è come quello degli altri marchi già presenti. "Dal nostro punto di vista – conclude Zattini –, al netto di un piano del commercio figlio di scelte passate e certamente discutibili, riteniamo che l’apertura di questo nuovo supermercato possa andare ad ampliare l’offerta, la qualità e i prezzi del carrello della spesa dei nostri cittadini".