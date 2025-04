"Una proposta molto formativa per i ragazzi"

Hanno potuto assistere a spettacoli divertenti e drammatici, classici e innovativi, scoprendo insieme tutte le sfumature del teatro: parliamo degli studenti che hanno partecipato quest’anno a ‘Teatro in classe’, l’iniziativa promossa dal Resto del Carlino e sostenuta da Teatro Diego Fabbri, Centro Diego Fabbri e Cia Conad e che adesso giunge al termine.

Ma come si è svolto il progetto? Gli studenti degli istituti superiori forlivesi hanno avuto la possibilità di assistere agli spettacoli in calendario al teatro Diego Fabbri e al Piccolo, per poi redigere recensioni e commenti, molti dei quali sono stati poi pubblicati sulle pagine della nostra edizione del Carlino. Le recensioni più calzanti riceveranno un regalo speciale dal Carlino e dagli sponsor nel corso di una cerimonia speciale, tutta dedicata ai veri protagonisti: i ragazzi.

A offrire ai ragazzi la possibilità di assistere gratuitamente agli spettacoli è Accademia Perduta/Romagna Teatri: "Questo per noi è un progetto molto importante – commenta Ruggero Sintoni, co-direttore artistico insieme a Claudio Casadio –, perché coinvolge direttamente i ragazzi in una visione collettiva dello spettacolo a teatro, per poi approfondire, discutere e recensire insieme agli insegnanti, agli attori e ai registi, le tematiche affrontate negli spettacoli. Si tratta di un progetto molto ampio e molto formativo per i ragazzi, che fornisce loro gli strumenti per diventare sempre di più spettatori consapevoli".

Tra gli spettacoli proposti, da novembre a oggi: ‘La coscienza di Zeno’ con Alessandro Haber, ‘La strana coppia’ con Giampiero Ingrassia e Gianluca Guidi, ‘Kohlaas’ con Marco Baliani, ‘Franciscus, il folle che parlava agli uccelli’ con Simone Cristicchi, ‘Bianco’ con Valentina Carli e Giuseppe Tantillo e ‘Antonio e Cleopatra’ con Valter Malosti e Anna Della Rosa.

Sulla stessa linea di Sintoni poi Paolo De Lorenzi del Centro Diego Fabbri, che tiene le fila di ‘Teatro in classe’ con diversi incontri con le scuole: "Il progetto, come era già successo anche negli anni passati, ha riscosso interesse da parte di tutti i partecipanti che si sono lasciati trascinare da un percorso impegnativo e coinvolgente capace di trasformare lo spettatore in protagonista: i ragazzi guardano lo spettacolo con un occhio da giornalista e quindi con un’attenzione più intensa. La cosa interessante, poi, è che il progetto dà la possibilità di esprimersi – conclude De Lorenzi –, di raccontare ciò che si è visto, approfondendo i contenuti e raccontandoli a un pubblico vasto come è quello dei giornali".

Tra i partner storici dell’iniziativa c’è anche Cia Conad: "Uno dei principi che ci ispirano da sempre è la vicinanza alle nuove generazioni e alla scuola – il commento dell’amministratore delegato Luca Panzavolta – e l’iniziativa ‘Teatro in classe’ offre ai ragazzi un’opportunità unica di crescita e di approfondimento culturale. Con questo progetto possiamo rendere tangibili i nostri valori, rafforzando il legame con la vita sociale e culturale dei territori in cui operiamo".