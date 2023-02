Una questione di amicizia: al Testori ’Art’ di Reza

di Rosanna Ricci

‘Art’, lo spettacolo pluripremiato e tradotto in trenta lingue di Yasmina Reza, sarà in scena al Teatro Testori di Forlì questa sera alle 20,30. La commedia, in scena già da tre anni, è un’indagine non solo sull’arte, ma soprattutto sull’amicizia e sui sentimenti di tre amici (Marc, Serge e Yvan) che si confrontano davanti ad una tela completamente bianca, mettendo a fuoco le proprie opinioni.

Prodotto dalla Fondazione Luzzati Teatro della Tosse e interpretato da Graziano Sirressi, Enrico Pittaluga e Luca Mammoli, tre attori del collettivo Generazione Disagio, con la regia e scene di Emanuele Conte, costumi di Daniela De Blasio, luci Matteo Selis, assistente alla regia Alessio Aronne, lo spettacolo ruota attorno ad un quadro completamente bianco dal prezzo altissimo e sul quale nascono, fra i tre amici, accese polemiche sulla qualità dell’arte contemporanea e sul notevole prezzo dell’opera, tanto da far incrinare la profonda amicizia che ha sempre unito i tre protagonisti fino a giungere al litigio.

La scena è priva di qualsiasi elemento, non ci sono oggetti, perché ciò che conta, in questo caso, è solo la parola in un confronto nudo fra i tre amici dove viene messo in discussione il rapporto umano e la bugia. I tre personaggi sono amici da una vita, si sono sempre voluti bene e stimati, ma quella tela bianca diviene uno specchio di equivoci, di non detto e di uno spazio in cui ciascuno si scava dentro e mostra anche ciò che non esiste o che non si vede. La tela per Marc è bianca , per gli altri non è bianca. "Tre ’tipi’ – spiega il regista Emanuele Conte – che rappresentano la gran parte degli uomini, quasi archetipi contemporanei di una società maschile di quarantenni, ormai in età per essere padri da tempo, ma ancora in difficoltà con le responsabilità della vita adulta".

Uno spettacolo con la ‘A maiuscola’, come lo definisce Conte, perché ‘le parole creano personaggi reali, indagano l’intimo dei rapporti umani, scoprono gli artifici che regolano le relazioni nella società contemporanea’. Un testo divertente ed efficace che fra dialoghi serrati e silenzi, induce a riflettere. Biglietti: Intero 16 euro; ridotto (under 25, over 65, cral e convenzioni) 12 euro; ridottissimo (studenti scuola secondaria e università) 10 euro; gruppi (almeno 15 persone) 8 euro. Info e prenotazioni allo 0543.722456 o [email protected]; prevendita su Vivaticket.