Una questione di famiglia, quella di Daniele: "La sua condanna sarebbe un’ingiustizia"

La famiglia si compatta. È l’ora più buia per i Severi. La moglie Monia, i figli Sara, Samuele e Simone, tutti sentono che questi sono i giorni in cui la vita di Daniele, marito e padre, imboccherà un’ansa ombrosa; poi ci sarà o un declino o un’aurora (lunedì il pm ha chiesto l’ergastolo).

Tra una settimana la Corte d’Assise di Forlì emetterà il suo verdetto (comunque vada, va sottolineato, verdetto di primo grado, in attesa di Appello e Cassazione). I giudici – due togati e sei popolari – dichiareranno "in nome del popolo italiano" se Daniele Severi, 64 anni, autista di ambulanze in pensione, abbia o no assassinato il fratello Franco, decapitandolo; il cadevere venne trovato la sera del 21 giugno 2022 nel fondo agricolo dove Franco abitava solo, a Ca’ Seggio di Civitella.

Così ora l’intera famiglia, a sette giorni dalla sentenza, decide di uscire alla scoperto: "Condannare mio padre sarebbe un errore giudiziario", ammette la figlia Sara, stringendo un libro in cui si parla di errori giudiziari. Effetto boomerang a una manciata di tempo dall’ultimo atto del processo? I Severi pensano di no. Credono "solo e soltanto" che Daniele sia innocente. Tenendo per mano la madre, i Severi, lacrime pronunciate, commozione che rimbalza da madre in figlia, da sorella a fratelli, tutti dicono: "Daniele Severi, marito e padre, non ha ucciso il fratello Franco. Non può pagare lui solo perché non è stato trovato il colpevole". La figlia Sara, sulle prime incline al turbamento, prende poi via via nitidamente possesso della situazione: "La nostra voce è un doloroso monito. Perché quello che sta accadendo a noi può succedere a tutti. Come un tumore. O un incidente. Ma la giustizia di un Paese non può funzionare così – rimarca Sara Severi –. Non ci sono prove contro mio padre".

La moglie dell’imputato (in carcere preventivo dall’8 luglio 2022) muta i toni. Quasi sussurrando, ma tenacemente, la donna torna su un argomento fresco, appena partorito dall’ultima seduta processuale di lunedì, estratto dall’avvocato Max Starni di parte civile. Ossia quello della vendita dell’appartamento di Meldola. Nell’ottica a loro avversa, la cessione immobiliare sarebbe servita solo a disossare il patrimonio di Daniele, per renderlo nullatenente ed evitare così un risarcimento in caso di condanna. "Non è così – afferma Monia –. Abbiamo venduto perché quella casa è ora la casa di un incubo. Una casa violata. Daniele non voleva venderla. E poi comunque abbiamo bisogno di soldi per pagare questo processo".

Poi Monia viene sollecitata sulla notte dell’omicidio di Franco. Quando il marito torna a casa nel cuore della notte. Lei ai carabinieri prima dirà che Daniele era a casa. Mentendo. Poi virerà sulla verità. Perché quella bugia, che forse ha segnato fatalmente l’andamento delle indagini? "Volevo proteggere la mia famiglia sotto attacco. Ho sbagliato. Ma solo perché avevo paura".

Quindi la verità dei Severi si fa corale, ad una sola voce, plurima e cementata da una nota accorata: "Daniele, marito e padre, spesso duro, chiuso, o anche incapace di esprimersi a parole, agendo magari in modo maldestro, è una persona sensibile, accudente, animata da un forte senso di giustizia. La sua lotta contro il fratelli l’ha intrapresa proprio per questo suo senso del giusto. Noi glielo abbiamo detto tante volte di lasciare perdere. Ma lui è un idealista. Adesso sta male. Chiuso da solo in quella cella, sta cedendo, fisicamente e psicologicamente, dopo due anni di ingiusta detenzione. Il delitto di nostro zio è stato orribile. Ma Daniele non c’entra. Ciò che ci ci conforta, in questo lutto che stiamo vivendo, è che le persone che conosciamo o frequentiamo anche solo per lavoro ci dicono di essere convinti che lui sia innocente. Dire tutto questo adesso può sembrare equivoco, un atto di sfiducia nella giustizia. Ma è vero il contrario. Noi crediamo assolutamente nella giustizia, quella che si pronuncia contro i colpevoli e a favore degli innocenti. Per questo abbiamo voluto fare questo intervento a una settimana dal verdetto. Perché Daniele è innocente".

Maurizio Burnacci