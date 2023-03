Una rassegna per la giornata internazionale della donna

Giornata internazionale della donna, l’amministrazione comunale di Meldola promuove una riflessione sul tema della donna, dei diritti e dell’amore. Ad aprire la rassegna sarà la presentazione del libro ‘La dichiarazione sovversiva. Olympe de Gouges e noi’ di Thomas Casadei e Vittoria Maestroni, domani alle 20.45, alla biblioteca comunale Torricelli in via Mazzini. Interverrà l’autore, professore di Filosofia del Diritto presso l’Università di Modena e Reggio Emilia che, dialogando con l’assessora alle pari opportunità Jennifer Ruffilli, illustrerà l’attualità e l’avanguardia del pensiero di Olympe de Gouges. Il programma proseguirà venerdì 10 alle 21 nella sala del consiglio comunale con ‘Storie e Canzoni d’Amore’. I coinvolgenti racconti di Stefania Zaccheroni e le canzoni interpretate da Elisa Proietti parleranno di sentimenti e in particolare dell’amore in tutte le sue declinazioni. Coordinerà la serata la consigliera comunale Giovanna Piolanti. Zaccheroni è nata e vive a Meldola. Da anni si dedica alla scrittura, ha ottenuto diversi premi e i suoi testi ritraggono, con sguardo lucido ed ironico, scorci di vita familiare con un chiaro punto di vista femminile. Proietti è originaria di Solarolo ed è figlia d’arte. Ha studiato canto al Conservatorio ‘Bruno Maderna’ di Cesena e per anni è stata la voce di famose orchestre della Romagna. Inoltre la biblioteca Torricelli ospiterà a marzo una bibliografia tematica sul tema della donna. "Vogliamo ringraziare tutti coloro – commentano Jennifer Ruffilli e l’assessore alla cultura Michele Drudi – che hanno contribuito alla realizzazione di questa rassegna che valorizza e promuove una riflessione sulla figura femminile e sui diritti spesso negati attraverso le arti".

o.b.