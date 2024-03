Una rete al femminile. Mimose, ritratti e sostegno a progetti di formazione

Sono tante e variegate le iniziative adottate da alcune realtà economiche e associative forlivesi in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna. Vivrà una tre giorni all’insegna della solidarietà il Conad La Cava, che destinerà all’associazione Cava Rei 10 centesimi di euro per ogni scontrino emesso in cassa nelle giornate di oggi, domani e dopodomani. ‘Una spesa che vale di più’, questo il nome dell’iniziativa del supermercato di piazzale Giovagnoli, gestito dai soci Marco Leroy e Daniela Silvani, da sempre coinvolti in progetti benefici. Il ricavato sarà impiegato da Cava Rei per sostenere i progetti di formazione professionale in sartoria per donne in situazione di fragilità.

Hanno optato per un gesto simbolico ma significativo le consigliere di Donne Impresa Confartigianato di Forlì, che hanno scelto di omaggiare con una piantina fiorita dieci imprenditrici al timone di aziende coinvolte nell’alluvione del 16 maggio. Tra i più colpiti dall’emergenza alluvionale Roberta Bombardini, la titolare dell’omonima azienda agricola terrasolana, letteralmente spazzata via dalla violenza della pioggia. La donna celebra assieme alla figlia Giorgia Bussi il lento ritorno alla normalità rientrando al mercato a km 0 di Campagna Amica (viale Bologna 75): oggi e domani l’impresa tutta al femminile sarà presente con una selezione eccezionale di fiori.

Cna Forlì-Cesena sceglie invece di rinnovare il proprio impegno contro la violenza di genere continuando a supportare economicamente la Casa Rifugio gestita dal Centro Donna del Comune di Forlì, il Centro Donna e Centro Antiviolenza del Comune di Cesena e il progetto ‘Well Fare, Rete per le donne’ dell’Ausl Romagna, orientato alla sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere e all’accoglienza e cura, di donne e minori vittime di aggressioni, in spazi adeguati con adeguata assistenza sanitaria e psicologica.

Tra le iniziative celebrative più originali quella della multinazionale del packaging a base carta Smurfit Kappa Italia che ha dato vita alla campagna ‘Smurfit conta su di me’, omaggio alle donne che occupano posti di responsabilità negli stabilimenti e negli uffici delle 26 sedi italiane, tra cui quella di Bertinoro, attraverso la realizzazione di ritratti. Oggi, inoltre, tutte le dipendenti potranno seguire un webinar proposto da Lilt (la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) dedicato alla prevenzione contro il cancro e riceveranno il cofanetto in cartone ondulato ‘Pink is Life’, progettato dai designer dell’azienda e contenente oggetti e accessori di brand prestigiosi. Una cartolina filatelica e un annullo speciale infine sono stati ‘messi a punto’ da una delle aziende in rosa per eccellenza, Poste Italiane, che conta negli 86 uffici della Provincia e nei 5 centri di distribuzione una quota di dipendenti donne superiore al 50% dell’intero organico. Toccano il 64% le ‘signore’ in posizioni di responsabilità mentre sono ben 45 le filiali composte esclusivamente da personale femminile.