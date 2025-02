Una riflessione senza tempo sul valore della giustizia

Lo spettacolo, basato sulla storia di Michael Kohlhaas, mercante trasformato in brigante per un sopruso, solleva domande universali sulla giustizia e sulla violenza, temi più che mai attuali. Kohlhaas, vittima di un sistema corrotto, sceglie di farsi giustizia da solo, innescando una spirale di violenza che lo trasforma da vittima a carnefice. Oggi, in un mondo di ingiustizie, lo spettacolo ci costringe a riflettere: quando è giusto ribellarsi? E fino a che punto la violenza è legittima?

Baliani, con la sua narrazione potente, non offre risposte, ma ci invita a interrogarci. Kohlhaas ci ricorda che la violenza, anche se motivata da un ideale di giustizia, rischia di perpetuare il ciclo dell’odio. Lo spettacolo diventa un monito: la giustizia non può essere solo vendetta, ma deve cercare un equilibrio tra legge ed empatia. Kohlhaas, eroe tragico, è simbolo di un dilemma irrisolto: come combattere l’ingiustizia senza perdere la propria umanità?

Tommaso Marzocchi (foto),Classe 4ªDLiceo artistico e musicale Canova