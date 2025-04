"Una riflessione sul presente"

Napoletano, Alberto Gargiulo si trova a Forlì da settembre e da allora si è particolarmente interessato alla vita cittadina: "Mi sono affacciato agli ambienti culturali forlivesi cercando di scoprire pian piano il ventaglio di realtà disponibili: ho visitato qualche esposizione e assistito a diversi incontri stimolanti".

"Mi interessa molto anche comprendere di più la città, nel suo passato e nel suo presente – va avanti Alberto - e questa visita cadeva a puntino. Qua sono sepolti personaggi che hanno scritto la storia d’Italia e ripercorrerne le vicende è un modo per ripassare fatti cruciali e sviluppare nuove riflessioni. Non meno interessanti sono le vite di figure meno note che si incontrano tra le lapidi e che le guide ci portano a conoscere, ricordandoci che, come direbbe il mio compaesano Totò, in fondo ‘la morte è una livella’".