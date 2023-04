Una sala in memoria di Giammarchi Così la Cna onora il socio fondatore

Sergio Giammarchi è stato un uomo che ha vissuto da protagonista gli anni drammatici della seconda guerra mondiale. Ed è per questo che Cna di Forlì-Cesena ha deciso di dedicare la sala della presidenza alla memoria del partigiano del battaglione Corbari durante la Resistenza. Giammarchi, nato nel 1926, ha iniziato a 17 anni la sua esperienza di antifascista: il suo nome di battaglia era ’è Rudarè’, l’arrotino in dialetto, mestiere che esercitava in città. Scomparso nel 2021 a 95 anni, è stato autore del libro ’Una storia partigiana’, dove racconta la sua profonda amicizia con Silvio Corbari e Adriano Casadei, entrambi catturati dai nazifascisti, uccisi e appesi ai lampioni di piazza Saffi nell’agosto 1944, insieme a Iris Versari e Arturo Spazzoli. Fu intervistato da Diego Bianchi nell’aprile 2020 nel programma televisivo ’Propaganda Live’ su La7, diventando una voce di contrasto al fascismo.

"Sono molto emozionata –afferma la figlia Laura Giammarchi, per anni dirigente Cna – per questo evento e sono onorata di tanto affetto verso mio padre". Nel dopoguerra Giammarchi fu tra i soci fondatori della Cna, alla quale rimase legato per tutta la vita, prima come artigiano, poi come pensionato, fino a essere insignito del titolo di presidente onorario "del quale andava fiero, partecipando fino all’ultimo alle riunioni". "Ricordiamo un grande forlivese –spiega il sindaco Gian Luca Zattini – e un amico che ho conosciuto quando ero primo cittadino di Meldola: ha contribuito anche alla rinascita economica e al benessere della comunità dopo la fine del conflitto". "Un esempio di coerenza – precisa Lorenzo Zanotti, presidente Cna Forlì-Cesena – legato alla famiglia, a Forlì, all’Anpi e al mondo della scuola, dove ha incontrato migliaia di studenti testimoniando i valori della Costituzione, della libertà e della pace che va sempre difesa". Gli fa eco Franco Napolitano, direttore Cna che lo descrive come "rispettoso, accogliente, aperto al dialogo e mai divisivo, pur essendo fermo nelle sue convinzioni". "Una persona sorridente e piena di passione – afferma Vico Zanetti, presidente Anpi Forlì – per la libertà e il lavoro, partigiano e artigiano con le lacrime negli occhi e la tenerezza nelle mani".

Gianni Bonali