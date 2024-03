Una serata che celebra gli scatti in biancoenero

Oggi alle 21.15, alla sede del Foto Cine Club di via Firenze 207 (Centro polifunzionale della parrocchia di San Marco in Varano), è in programma una serata dedicata all’audiovisivo in biancoenero. Proiettate tra gli altri opere di: Alberto Berti: ’La mia città’; Moreno Diana e Andrea Angelini: ’I sommersi e i salvati’; Moreno Diana e Andrea Severi: ’Il seme della follia’; Andrea Severi: ’Always, amarsi per sempre’; Loredana Lega e Ivano Magnani: ’Scene del passato’; Umberto Boaga: ’Il Signor G’; Francesco Lopergolo: “Giordania’; Antonio Selvaggio; Edoardo Tettamanzi; Diana Belsagio e Marco Casonato e Claudio Tuti: ’Fra il bianco e il nero. Ingresso libero.