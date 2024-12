Una ’sfida impossibile’: "I miei format televisivi"

"Siamo nani contro giganti, eppure dal 2015 siamo nella ‘serie A’ del branded content (letteralmente, contenuto di intrattenimento commissionato da un’impresa per promuovere il proprio marchio, ndr) della televisione italiana". Ad affermarlo è Gian Luca Baldini, imprenditore forlivese, titolare della società di produzione televisiva Ege Produzioni. L’ultimo format lanciato da Ege è ‘Sfida impossibile’, programma in sei puntate attualmente in onda, su Italia 1, ogni sabato alle 14.15.

Nel programma il conduttore – l’ex ‘Iena’ Stefano Corti – sfida sei grandi campioni di varie discipline sportive, in una competizione fatta di coraggio, ironia e voglia di spingersi oltre i limiti. Dopo aver sfidato la medaglia olimpica del judo, Marco Maddaloni, e il gigante della pallanuoto Amaurys Pèrez (più noto al grande pubblico per la sua partecipazione, qualche anno fa, a ‘Ballando con le stelle’), Corti ha affrontato la campionessa di tennis Francesca Schiavone e l’ex pugile Clemente Russo. Il programma è un ‘branded content’ del consorzio di tutela Grana Padano: ad aiutare il conduttore nelle sfide, infatti, sono due coach messi a disposizione dal consorzio.

I due esperti lo preparano fisicamente e mentalmente, dimostrando quanto alimentazione e allenamento siano importanti per migliorare le sue performance. Ege Produzioni vanta, fra i propri partner commerciali, altri grandi nomi, come il gruppo Enel e il brand di abbigliamento tecnico-sportivo Givova.

"Il loro sostegno – spiega Baldini – è fondamentale per noi, che restiamo un piccolo team di provincia rispetto ad autentici colossi come Banjay o Endemol. Ormai produciamo per tutte le reti, in primis Rai e Mediaset, e abbiamo in cantiere svariati progetti per il prossimo futuro".

Baldini tiene a sottolineare che, in quasi tutti i progetti di Ege, c’è sempre l’impegno a valorizzare la Romagna, "la terra in cui sono nato e cresciuto – spiega – e nella quale ho scelto di vivere e formare una famiglia, sebbene sapessi che, per il mio lavoro, la scelta più opportuna sarebbe stata spostarsi a Milano o a Roma".

A confermare il forte legame con la terra d’origine, uno degli ultimi format tv realizzati da Ege, ‘Un’estate italiana’, andato in onda nelle domeniche d’estate al posto di ‘Domenica in’: il programma, già confermato dalla Rai anche per il 2025, era registrato al Grand Hotel di Rimini. La società forlivese – nella quale lavorano otto persone – comprende anche una divisione dedita agli eventi, che nei mesi scorsi ha organizzato, fra l’altro, l’81° Open d’Italia Golf all’Adriatic Golf club di Cervia.

Maddalena De Franchis