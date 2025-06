"Una socialità importante"

Angelica D’Ambrosio, 42 anni, lavora in una struttura d’accoglienza della Caritas e ha due figlie di 10 e 12 anni. "Per noi i costi sono alti. è comprensibile: i gestori devono far fronte ogni estate a spese importanti. Negli anni abbiamo usufruito dei voucher, che coprono fino a un massimo di tre settimane, e questo ci ha permesso di prolungare la frequenza al centro estivo". La famiglia seleziona il servizio sulla base di alcuni criteri: "La scelta si basa principalmente sulle attività proposte, anche a discapito della vicinanza a casa. A volte abbiamo dovuto cambiare struttura perché gli orari non erano compatibili con il lavoro. Se potessi le terrei a casa qualche settimana per godersi i ritmi più lenti ma 12 settimane sono tante per non offrirgli momenti di socialità".