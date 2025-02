Una speranza dal Bolognese. La Regione: "Si valutino soluzioni più sostenibili"

Mentre trentasei tra comitati e associazioni si battono con un estremo appello al Consiglio di Stato per fermare i lavori di costruzione dell’impianto eolico di Monte Giogo di Villore sull’appennino tosco-romagnolo e 250 firmatari provano a fermare un analogo disegno a Montebello di Modigliana, nell’Appennino bolognese l’impresa che proponeva il progetto ‘Eolico Camugnano’ ha rinunciato a procedere ponendo fine al Procedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) per la realizzazione di un impianto da 7 pale eoliche di potenza nominale da 30 megawatt, con sistema di accumulo di 8 megawatt e le relative opere di connessione.

Si trattava di un impianto simile a quello che è in via di realizzazione a Monte Giogo e l’evento, in qualche modo, può essere guardato come un precedente. "Questo passo indietro da parte della società proponente – ha precisato in una nota l’assessora regionale Irene Priolo nei giorni scorsi – rappresenta un atto di serietà e un’opportunità per valutare soluzioni che siano maggiormente sostenibili, condivise e partecipate. Il nostro obiettivo resta quello di garantire un equilibrio tra sviluppo energetico e tutela del paesaggio, nel rispetto delle esigenze delle persone che vivono questi territori". E annuncia subito dopo che "la Regione sta lavorando alla definizione di una nuova legge per individuare le aree idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, assicurando una pianificazione equilibrata e rispettosa delle peculiarità ambientali e paesaggistiche". Pur confermando l’importanza del "percorso di transizione ecologica", per il quale la Regione tuttavia rivendica "strumenti normativi e strategici mirati a coniugare sviluppo sostenibile e decarbonizzazione".

La situazione è diversa da ciò che sta accadendo nel Forlivese: Monte Giogo è formalmente in Toscana, mentre a Montebello il proponente privato non si è tirato indietro. Tuttavia, quanto accaduto a Camugnano potrebbe essere un cambio di linea della Regione Emilia-Romagna: da Bologna diedero parere positivo ai colleghi toscani per il progetto di Monte Giogo, perché escludeva "impatti visivi negativi" rispetto ai siti protetti dall’Emilia-Romagna di Natura 2000 ‘Acquacheta’ e ‘Monte Gemelli – Monte Guffone, nonostante i pareri negativi del Parco Nazionale, delle due Soprintendenze e di vari enti locali. Irene Priolo era, come oggi, assessora all’ambiente. Secondo alcuni consiglieri regionali ed esponenti delle forze politiche e ambientaliste sarebbe stato un parere frettoloso in contrasto con le prescrizioni di tutela paesaggistica.

Ora però per i comitati che stanno continuando a battersi, forse potrebbe esserci una speranza.