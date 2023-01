"Una storia infinita il cantiere per riqualificare piazza Colitto"

"Quella di piazza Colitto è una storia infinita", così il gruppo consiliare di opposizione BartnOra commenta la presenza del cantiere nella piazza di Fratta Terme anche nel nuovo anno. Del rifacimento della piazza si parla da almeno 15 anni. "Era l’11 novembre del 2021 – spiegano – quando l’amministrazione comunale diede notizia che l’inizio dei lavori per la riqualificazione di Piazza Colitto era ormai prossimo, si pensava a dicembre". BartnOra ci tiene a sottolineare come i finanziamenti necessari ai lavori fossero stati ottenuti dal vice sindaco della giunta precedente, Mirko Capuano.

"Successivamente l’assessore Scogli, contraddicendo quanto era stato precedentemente asserito, comunicava via stampa la firma del contratto di appalto il 29 dicembre con una durata del cantiere di 260 giorni naturali consecutivi". Il cantiere è stato poi aperto a inizi marzo dello scorso anno. "La fine prevista dei lavori – afferma il gruppo consiliare – era novembre scorso. Ma il cantiere è ben lontano dall’essere concluso e non è stata data informazione alcuna sul perché del protrarsi di detti lavori e sulla tempistica relativa al termine della riqualificazione. Già in passato abbiamo evidenziato l’incapacità dell’amministrazione di tenere fede agli impegni assunti con la popolazione e, a nostro parere, piazza Colitto rappresenta l’ennesima conferma. La riqualificazione della piazza, per i residenti della frazione di Fratta Terme, è un’opera che riveste grandi aspettative. Su tale opera è quindi necessario che l’amministrazione dia tempi certi sulla consegna da parte dell’impresa, che comunichi ai residenti il nuovo cronoprogramma, non essendo ulteriormente giustificabile tale protrarsi nel tempo".

Matteo Bondi