‘Una storia sottosopra’ per bimbi

Domani alle 11, al teatro Testori, via Vespucci, Forlì, andrà in scena lo spettacolo ‘Una storia sottosopra’ della Compagnia La Baracca – Testoni Ragazzi per bambini di età fra 1 e 4 anni. Scritto da Andrea Buzzetti (che ne è anche regista e interprete), Enrico Montalbani e Carlotta Zini (anche lei interprete), il testo narra la storia di due personaggi che abitano su piani diversi con visioni, paure e certezze diverse. In comune hanno un piccolo gatto rosso che si sposta fra i piani finché un giorno si darà alla fuga, permettendo così ai due personaggi di incontrarsi mentre lo inseguono. Questo spettacolo vuole approfondire i progetti teatrali dedicati all’infanzia. Il 22 marzo (ore 16,30-19) in programma c’è anche un laboratorio con il regista Andrea Buzzetti dedicato al personale educativo per la fascia 0-6 anni. Info e iscrizioni : progetti.teatrotestori@elsinor.it.

r.r.