Una struttura di prossimità anche per sgravare i Pronto Soccorso

I Cau possono erogare le seguenti prestazioni: visita medica; certificazioni; trattamento farmacologico al bisogno; prescrizione di terapia per patologie di nuova insorgenza o terapie essenziali e procedure chirurgiche minori (per esempio, suture, medicazioni). Accedendo al Cau i cittadini vengono accolti dall’infermiere che procede attraverso colloquio strutturato alla valutazione del bisogno sanitario espresso, a cui segue la visita medica, poi eventuali ulteriori approfondimenti diagnostici come l’elettrocardiogramma, la radiografia e alcuni esami di laboratorio. Il medico del Cau, se necessario, prescrive prestazioni specialistiche a completamento diagnostico, anche alla conclusione del percorso Cau. L’elenco, anche in lingua inglese, cinese e araba, dei principali sintomi per cui presentarsi al Cau sono numerosi e l’elenco è ben visibile all’ingresso e si ricorda che in caso di sintomi gravi quali dolori toracici, difficoltà respiratorie, cefalee inusuali, dolori addominali di grado severo e sintomi riconducibili al disturbo neurologico acuto è necessario ancora chiamare il 118 ricorrendo alle cure del Pronto Soccorso.