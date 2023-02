Una super tombola per la prossima Gmg

E’ in programma stasera alle 20.45 nei locali della parrocchia di Pieve Salutare la ‘super tombola’. Si tratta del secondo appuntamento promosso per raccogliere fondi per consentire ai ragazzi delle parrocchie di Terra del Sole e di Pieve di partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù 2023, in programma a Lisbona. Il ricavato sarà infatti utilizzato per finanziare l’incontro in terra portoghese con Papa Francesco . La 38ª Gmg si terrà dal 1° al 6 agosto; inizialmente prevista per il 2022, come annunciato dal pontefice nel 2019 a Panama, è stata procrastinata a causa dell’emergenza Coronavirus.