Una targa per ricordare il campione Pambianco

L’indimenticabile Arnaldo Pambianco domani avrebbe soffiato su 88 candeline, ma, anche se lui non c’è più, Bertinoro festeggerà il suo compleanno in modo speciale, dedicandogli una targa. L’appuntamento è alle ore 19, in viale Carducci, dove verrà scoperta un’opera incisa su pietra dedicata a Gabanì. Alla cerimonia interverranno la sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni, il figlio di Pambianco, Paolo, l’autore della targa, Enrico Berti, poi anche Giancarlo Viroli e Graziano Sirotti per il ‘Comitato Pambianco’.

"Arnaldo è parte dell’identità e della storia di Bertinoro - sottolinea la sindaca Gessica Allegni, presentando l’iniziativa -, è rimasto nei nostri cuori e da lì non se ne andrà mai. Insieme al Comitato Pambianco e al figlio Paolo in rappresentanza della famiglia, abbiamo scelto di dedicargli non una commemorazione tradizionale, ma un momento di festa, celebrando insieme il giorno del suo compleanno. Perché per noi Gabanì è simbolo di gioia, di successi, di vitalità romagnola e vive ancora nei luoghi del borgo che ha amato e che non smetterà mai di tributargli affetto. Ringrazio Enrico Berti per la realizzazione della targa, che scopriremo insieme ai suoi amici di sempre e alla famiglia, rievocando le gesta di chi ha saputo essere campione nello sport e nella vita".

Lo scoprimento della targa sarà accompagnato dalla musica della Banda Città di Bertinoro e ci sarà anche la torta di compleanno preparata dalla Gelateria Km7. L’iniziativa è promossa dal Comune di Bertinoro in collaborazione con il ‘Comitato Pambianco’.

Matteo Bondi