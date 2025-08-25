Una tegola sulle ferie estive: "Offriamo ospitalità gratis a chi è senza auto e alloggio"

Una città che si è rialzata in poche ore. Quasi trecento i pini caduti su suolo pubblico: una stima molto lontana, probabilmente, dalla conta definitiva che comprenderà alberi caduti su suolo privato e piante pericolanti che andranno abbattute. Inoltre, sono decine le auto che in questa fine di agosto erano in sosta e che sono state travolte dalla furia degli alberi.

Marzia Monti e Sabrina lomazzi, due turiste ripartite proprio ieri mattina, spiegano: "Dopo una settimana di vacanza dobbiamo rientrare a Milano. Abbiamo sentito il boato e ci siamo spaventate molto. Quando ci siamo svegliate abbiamo visto il disastro che era accaduto. Stiamo avendo qualche disagio per il rientro, con i taxi in ritardo e alcuni treni soppressi. Però poteva andare molto peggio".

Leandro Bonanni, titolare di un tabacchi in viale Forlì e un’edicola nella ventiduesima traversa di danni, invece, ne ha avuti: "Nel 2019 la tromba marina ci aveva solo sfiorato, mentre questa volta l’edicola ha subìto danni gravi. Sono caduti due pini e hanno rovinato le tettoie. Cercheremo di risolvere nelle prossime ore ma, in questo momento, si fa fatica a trovare operai specializzati perché sono impegnati nell’altra zona ancora più disastrata. Il sali e tabacchi, invece, non ha riportato danni per fortuna".

Aurelio Gattamorta, titolare del minigolf in viale Matteotti, racconta: "I danni al minigolf sono da quantificare, ma al momento è inagibile. Nel 2019, non ero stato toccato. Faremo squadra anche questa volta, ma è il momento di iniziare a capire cosa fare per i pini". Tra gli imprenditori che hanno subìto danni c’è Paola Batani, titolare Gruppo Batani Select Hotels, che racconta: "Alla natura non si comanda, e purtroppo questa volta è toccato a noi viverne tutta la drammaticità. Insieme ai colleghi e ai tanti privati che hanno subìto ingenti danni, ci siamo già rimboccati le maniche: da buoni romagnoli contiamo di ripristinare la città e le nostre attività in tempi record, pur nella consapevolezza delle enormi difficoltà. Come detto al presidente della Regione de Pascale in visita a Milano Marittima, ci rendiamo disponibili a ospitare temporaneamente chi è senza auto o senza alloggio a causa di questo fortunale. Lo facciamo per spirito solidaristico. Confidiamo che le istituzioni possano sostenerci concretamente, ma nel frattempo non ci fermiamo: il nostro impegno è quello di garantire ai nostri ospiti una vacanza serena, anche se lo scenario che ci siamo trovati davanti questa mattina era davvero apocalittico. Siamo stati fortunati, anche se Milano Marittima è stata colpita duramente, non ci sono morti o feriti. Sono certa che anche in questa occasione sapremo, nel giro di poche ore, rimetterci in piedi, mettere tutto in sicurezza e ripartire. Sta in questo la forza della città e della Romagna".

Ilaria Bedeschi