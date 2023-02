’Una torre di libri’: Cappelli e Moruzzi ’si scambiano’ i lavori

Alle ore 18.30, la Torre Numai (via Pedriali 17) ospita l’inaugurazione di ’Una torre di libri’. Non una rassegna classica, dovelo scrittore presenta il suo libro. Ci sarà bensì uno scambio di ruoli per scoprire le storie non con gli occhi di chi ha scritto, ma di chi ha letto. Ogni autore, infatti, presenterà il libro di un collega. Lo scrittore Renato Cappelli parlerà del romanzo storico ’Il meccanico di Asmara’ scritto da Mauro Moruzzi, mentre quest’ultimo ci farà conoscere ’L’ultima generazione in bianco e nero di Cappelli’. Sarà presente anche l’editore Paolo Emilio Persiani.