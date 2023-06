Una tradizione di famiglia Il salone storico si sposta

Nel 1963, in via dell’Appennino al numero 161, la signora Marilena inaugurava il suo negozio di parrucchiera, con "arredamento e apparecchiature modernissime", come recitavano i bigliettini fatti stampare per pubblicizzare l’evento. Qualche tempo dopo, quando nasce il centro commerciale, la signora decide di spostarsi a Ravaldino. Ed è di questi giorni, dopo sessanta anni, l’inaugurazione del nuovo locale in via Corbari, sempre in zona Ravaldino, con l’insegna "Fabio parrucchieri". È un locale grande e luminoso ed è gestito dagli eredi di Marilena, cioè il figlio Fabio, la moglie di lui Samanta e il giovane Tarje.

Quando aveva solo diciassette anni, Fabio inizia ad affiancare Marilena nella gestione dell’attività e, per essere all’altezza dell’impegno sul quale vuole cimentarsi, frequenta accademie, corsi: insomma, lascia il percorso di studi che aveva intrapreso presso un Istituto agrario e inizia a studiare per diventare parrucchiere. Oggi a raccogliere il testimone di Marilena, si aggiunge il nipote venticinquenne Terje. Lui, cresciuto a latte e bigodini, ha in tasca anche un diploma di perito elettrotecnico. "Già da bambino avevo preso in considerazione di fare questo mestiere. Da ragazzino, durante l’estate aiutavo in salone, lavavo i capelli, preparavo le basi per il colore e sapevo che, nella vita, avrei fatto il parrucchiere oppure mi sarei occupato di elettronica".

Certamente, l’elettronica resta una delle sue passioni: "Ho avuto la fortuna di poter accedere all’alternanza scuola-lavoro, così ho trovato un’azienda che mi ha accolto a braccia parte e che tutt’ora in qualche modo frequento. Con un collega, il mio ex capo, abbiamo collaborato ad un progetto di prototipazione rapida". Ma se l’elettronica è il suo hobby e forse anche qualche cosa di più, la scommessa della sua vita, il vero investimento sul futuro è senza dubbio il salone. Così, finite le superiori, anche lui, come il padre, decide si seguire le orme della ormai defunta matriarca, la nonna.

Va a Londra, dove resta quasi un anno per frequentare la Vidal Sassoon Accademy. "E’ la più rinomata nella nostra attività. Lì ho fatto un corso a 360 gradi. Alla fine, nel saggio di fine anno, ho vinto il primo premio come miglior look nel reparto femminile". E non ha pensato affatto a restare a Londra: ama Forlì e la sua dimensione: "in una grande città c’è uno stile di vita, dei ritmi che sono esasperanti e ti devi adeguare a quelli se non vuoi che ti passino sulla schiena. Per questo, ho deciso che il mio futuro è qui".

Paola Mauti