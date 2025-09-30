Una vignetta al giorno per la Palestina

‘Mentre il mondo guarda’ sottotitolo ‘Un anno a Gaza 2023-2024’ è il libro di Gina Nakhle Koller che sarà presentato alle ore 18 questo pomeriggio, nella libreria Bauci Città in via A. Saffi, 28/A a Modigliana. Il libro è dedicato dall’autrice "a tutte le persone palestinesi del mondo: alla vostra resilienza, forza e incrollabile speranza di fronte a sfide inimmaginabili. Che la sofferenza finisca, che la giustizia prevalga e che il mondo agisca finalmente per portare pace e dignità nelle vostre vite".

La 43enne Koller è nata in Libano, vive in Svizzera, ed è illustratrice e fumettista libano-palestinese. Ha scoperto l’arte come strumento di auto-espressione e di storytelling per entrare in contatto con la sua identità e far luce sulle storie mai raccontate del suo popolo. Disegnando una vignetta al giorno per un anno, ha documentato e denunciato le condizioni del popolo palestinese, all’indomani del 7 ottobre 2023, non solo a Gaza. In un centinaio di vignette ha rivelato il genocidio ancora in corso e la necessità di giustizia in un mondo che guarda e rimane in silenzio. Modera per ‘Fumetti per Gente Strana’ Lidia Linari. L’aperitivo è preparato da Chiara Manfredotti, vino di Pianello.

Giancarlo Aulizio