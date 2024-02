Una vita in chiaroscuro:. Caravaggio, su il sipario

Luigi D’Elia, Autore, attore e scenografo, porta in scena, questa sera alle 21 al teatro dei Sozofili di Modigliana, il monologo ‘Caravaggio. Di chiaro e di oscuro’, racconto sulla vita breve, ma molto movimentata di uno dei più grandi pittori della storia dell’arte. Michelangelo Merisi, noto come Caravaggio dal nome del borgo omonimo a Milano, nacque nel 1571 e imparò a bottega l’amore per la natura, come dipingere dal vero o da modello e gli effetti della luce. Morì a soli 39 anni nel 1610 a Porto Ercole nell’Argentario.

Caravaggio è stato sicuramente uno dei pittori più celebrati per gli incredibili effetti chiaroscurali e l’audacia dei quadri di intensa religiosità ma espressione della vita quotidiana, che raccontano la verità e la natura. L’autore dello spettacolo è il drammaturgo Francesco Niccolini, la regia è di Enzo Vetrano e Stefano Randisi.

"C’è la peste da bambino, che gli porta via padre e nonno – spiega Niccolini – La fame e la povertà, il successo, le risse: agguati in strada, denunce e un omicidio. Fughe precipitose e ritorni. Arresti, scarcerazioni, protettori, amanti, sentenze di morte. Una grazia arrivata troppo tardi. Le sue opere spesso rifiutate dai committenti per essere ‘spropositate per lascivia e poco decoro’, con prostitute per madonne, giovani compagni di letto per angeli e lui testimone in disparte".

Per i registi Vetrano e Randisi: "La cosa più importante è la verità artistica, che significa credibilità, rendere vicino ciò che sembra lontano. Nei suoi quadri Caravaggio cerca e trova questa verità, la rende concreta, visibile e tangibile. La stessa verità noi cerchiamo nel nostro lavoro". "Abbiamo speranza che nel nostro spettacolo – conclude l’interprete D’Elia – possa finire tutto il mistero di questa umanità che cerca, fa i suoi tentativi, sbaglia, si mette in viaggio, cade, si rialza e scopre infine che il miracolo più prossimo è quello dell’incontro con l’Altro: profugo, nemico, carnefice, compagno, santo o dannato che sia". Informazioni e biglietteria 348.1544901; teatrosozofili@ater.emr.it; www.ater.emr.it.

Dal 20 febbraio è disponibile il webinar con protagonista Luigi D’Elia nell’ambito del progetto Racconti fuori scena, un ciclo di incontri online sul teatro e i suoi linguaggi promosso da Ater Fondazione. Il programma di incontri online è cominciato il 23 gennaio e si realizza attorno a quattro interpreti della stagione teatrale 2023/2024, Marta Cuscunà, Luigi D’Elia, Cristiana Morganti, Oscar De Summa.

Gli appuntamenti si possono sia seguire in diretta che recuperare successivamente, sono guidati dalla critica teatrale Nella Califano e sono trasmessi su www.teatrinellarete.it, sul canale YouTube e la pagina Facebook di ater Fondazione.

Giancarlo Aulizio