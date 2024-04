‘Una vita in salute’: oggi il dibattito al Campus

Questo pomeriggio dalle 17 alle 19 nel teaching hub di viale Corridoni si terrà il dibattito ‘Una vita in salute’. Esperti del mondo medico, accademico e rappresentanti di importanti associazioni del territorio si ritrovano per parlare di prevenzione, con un focus particolare rivolto ai giovani, per aiutarci a capire come poter in parte prevenire malattie e disagi e aspirare a una vita in salute. Saranno presenti anche due ospiti speciali: Lorenzo Lotti, maratoneta pluripremiato, e Matteo Malfer, ambasciatore italiano dello sport universitario, membro del Cusb. L’evento è aperto a tutti, non solo studenti.