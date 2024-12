Una vita tra fede, missioni e arte. Don Vandi ha spento 90 candeline

L’8 dicembre don Marcello Vandi ha festeggiato a Rocca San Casciano i 90 anni, con la celebrazione di una messa nella chiesa di Santa Maria delle Lacrime, dove era stato battezzato alla nascita il 9 dicembre 1934. Al termine della concelebrazione insieme al parroco don Giovanni Amati, il giovane prosindaco e capogruppo di maggioranza Giovanni Fabbrica ha consegnato al festeggiato il libro di fotografie su Rocca San Casciano e il territorio circostante del fotografo locale Roberto Monti.

Ordinato sacerdote nel 1958 dall’allora vescovo di Modigliana Massimiliano Massimiliani, don Marcello ha esercitato il ministero sacerdotale in alcune parrocchie di campagna nel territorio di Rocca San Casciano, fra cui Senzano, Calbòla e San Donnino, diplomandosi contemporaneamente all’Accademia delle Belle Arti di Bologna e partecipando a varie rassegne e mostre in molte città d’Italia. Questa sua passione di artista è culminata due anni fa con la mostra nella chiesa del Suffragio di Rocca ‘Dalla Terra al Cielo’.

Dal 1976 al 2021 ha svolto il suo ministero come missionario fidei donum in Venezuela, dove ha svolto non solo apostolato a servizio della Chiesa e dei poveri, ma anche opere sociali, attività culturali e scuole di pittura e ceramica. Per una chiesa venezuelana di Carupano aveva progettato anche una Via Crucis, in collaborazione con l’artista forlivese Carmen Silvestroni, "sorella e consigliera" fin dai tempi dell’Accademia. Ma il progetto, interrotto dalla morte prematura della pittrice forlivese, è stato portato a termine da don Marcello, insieme a molte altre opere artistiche in altre chiese del Paese latino americano.

Rientrato tre anni fa in diocesi, ora don Marcello vive alla casa del clero nel seminario di Forlì.

Quinto Cappelli