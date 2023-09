Una vittima alla casa di riposo. Modigliana trema, tutti in strada. Ma oggi le scuole riaprono

Purtroppo Modigliana, nella concitazione degli attimi che hanno contraddistinto la giornata di ieri, piange anche una vittima: una donna, poco dopo la scossa, è deceduta nella residenza per anziani ‘Quisisana’. Qui, infatti, si è verificato un tragico incidente nel quale ha perso la vita una 94enne. "Dopo le scosse di terremoto – racconta la coordinatrice Maria Cristina Rossi – gli ospiti della struttura erano molto agitati. Una 94enne in particolare era molto spaventata e urlante. Per questo e per la sua tendenza a scavalcare le sponde era stata messa nella carrozzina, con inserite cintura di contenzione e bloccaggio delle ruote. Ma lei, con i piedi, ha spostato la carrozzina e ha raggiunto due gradini, rovesciandola. A seguito della caduta, è deceduta. Ciò è avvenuto non a seguito di operazioni di evacuazione, che non ci sono state, perché gli ospiti sono rimasti nelle loro camere, ma per una caduta accidentale".

Nel frattempo in paese il clima festoso del giorno prima, quando la cittadella di Lega ha ospitato le suggestive Feste dell’800, era scomparso lasciando il posto a desolazione e rabbia. Non appena la terra ha iniziato a tremare, moltissime persone si sono riversate in piazza Matteotti e via Garibaldi dove sono concentrati i bar cercando conforto gli uni con gli altri. "Adesso basta però!", dicevano alcuni, riferendosi all’alluvione di maggio e ai suoi perduranti effetti devastanti che hanno sconvolto il territorio e il cui ricordo è ancora troppo fresco nelle menti, nei cuori e agli occhi dei residenti.

Le scuole di Modigliana di ogni ordine e grado sono state dichiarate chiuse per ultimare in maniera ottimale le verifiche. Una precauzione necessaria ma che ovviamente ha turbato i ragazzi e le loro famiglie, funestando l’avvio gioioso dell’anno scolastico. Fortunatamente il sopralluogo tecnico eseguito dai tecnici della Regione ha dato esito positivo. "Gli edifici scolastici – fa sapere il sindaco Jader Dardi – non hanno presentato lesioni e risultano quindi idonei alla ripresa dell’attività didattica". La maggior parte dei danni registrati nelle abitazioni sono lievi, consistendo soprattutto nella caduta di oggetti da scaffali e librerie, come libri e quadri, con lesioni alle pareti che riguardano soprattutto gli intonaci.

"Grande spavento e tensione, c’erano molte persone fuori in strada – racconta Dardi –. Sono intervenuto subito nella casa protetta ‘Madonna del Cantone’ in piazza Oberdan per far trasferire gli ospiti nel giardino interno ed essere quindi più veloci in caso di altre scosse. Sono intervenuti subito anche i vigili del fuoco – continua il primo cittadino – per accelerare l’evacuazione, aiutando il personale della struttura. Pompieri in servizio anche per la Casa della Salute. Inoltre abbiamo attivato subito il Coc (Centro operativo comunale) per chiedere tutte le verifiche degli edifici. Non abbiamo avuto molte segnalazioni da privati, ma per qualunque evenienza stiamo attrezzando con brandine la zona sportiva sia nel palazzetto dello sport che sotto i tendoni dei campi da tennis".

