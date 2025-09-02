‘Una voce per l’Europa’. Matilde conquista tutti e canterà con Ruggiero

La giovane cantante forlivese Matilde Montanari ha conquistato l’altra sera il titolo di vincitrice di ‘Una voce per l’Europa’, il concorso canoro svoltosi nel cortile del Castello Estense di Ferrara. La ventenne ha incantato il pubblico con un’esibizione dal vivo di ‘It’s a Man’s Man’s Man’s World’, accompagnata dai musicisti Mattia Zoli (batteria), Andrea Bonetti (tastiere) e Vito Bassi (basso).

La premiazione è stata spostata all’interno della corte estense a causa di un improvviso temporale, ma l’entusiasmo della platea è rimasto intatto.

Matilde ha iniziato il suo percorso musicale ad appena 10 anni presso CosaScuola Music Academy (viale Spazzoli 51, Forlì). Fin da giovanissima si è dedicata allo studio rigoroso del canto. Due anni fa si era già distinta nello stesso concorso, classificandosi seconda nella finale, ma la vittoria mutilata non l’ha scoraggiata: ha continuato a crescere attraverso lo studio intenso e le performance dal vivo, esibendosi anche come artista di strada.

Tra i suoi ultimi traguardi figurano la vittoria al Tour Music Fest, il successo al Festival Ivisionatici di Roma, il trionfo al Sasinae Festival e la conquista del contest Back to Talent a Verbania.

Ospite sul palco dell’Ariston con l’orchestra Santa Balera e giornalista nella Sala Stampa del 75° Festival di Sanremo, Matilde è anche polistrumentista (basso, piano, chitarra) e speaker per Radio Immaginaria.

Con il progetto ‘Big fun no trip’ unisce musica e impegno sociale, spaziando dal pop al rock, dal soul al liscio romagnolo, e ha partecipato anche al talent televisivo ’Tu si que vales’.

"Ogni palco è un’occasione per crescere – ha commentato al momento delle premiazioni –, imparare e restituire al pubblico tutto quello che ho dentro. Porterò sempre con me la forza di questa notte".

Tra le prossime esibizioni, il 6 e 7 settembre, sarà a Cara Forlì coi Santa Balera in piazza Saffi a prima di Roberta Cappelletti e Bobby Solo, mentre il 3 ottobre sarà al Mei di Faenza, al Teatro Masini, dove aprirà il concerto di Antonella Ruggiero, la grande voce dei Matia Bazar, insieme a Roberta Giallo e Isabella Del Fagio.