‘Un’altra storia’ in scena. Ecco come le donne sanno fare la differenza

Un tassello di un progetto molto articolato, il talk show intitolato ‘Un’altra storia di donne’ che si terrà domani alla Fabbrica delle Candele alle 18.30, organizzato dall’associazione di promozione sociale ‘Un’altra storia’ in collaborazione con Fidapa, Confcommercio e Comune. "Nella serata si racconteranno storie di donne apparentemente ordinarie – spiega la presidente di ‘Un’altra storia’, Valentina Vimari –, ma che hanno saputo fare la differenza anche riconoscendo il loro valore, che fosse in ambito professionale, familiare oppure all’interno di una relazione abusante".

Il microfono passerà poi all’assessora Paola Casara, alla consigliera comunale Maria Teresa Rinieri, a Patrizia Graziani, Magalì Prati, Lucia Biondi e Melissa Caramia. In cartellone anche un uomo: Matteo Cecchini. "Volutamente – ragiona Vimari – non abbiamo voluto accompagnare ai nomi alcun titolo, perché le storie che prenderanno vita sul palco prescindono dalla professione e dal ruolo sociale. Abbiamo voluto che la maggior parte delle voci fossero femminili, ma ci sarà anche un uomo, testimone di un’imprenditoria sensibile alla parità di genere".

Anche il conduttore sarà un uomo, ovvero Michele Massimo Casula, esperto in comunicazione emozionale e ‘capo’ degli ‘Unfluencer’, ovvero il gruppo di influencer non convenzionali che+ collaborano con l’associazione ‘Un’altra storia’ in numerosi progetti con le scuole medie e superiori di Forlì e del comprensorio, a partire da ‘Emozioni, fragilità e dipendenze’, il percorso formativo che raggiunge oltre 95 classi per un numero di circa 2.380 giovani, fino ad arrivare a ‘The young work journey’, per orientare i ragazzi nella scelta del lavoro futuro.

"Il format scelto per la serata – prosegue Vimari – si focalizza su donne di diversa età, professione, provenienza geografica e cultura, con l’obiettivo di offrire una rappresentazione variegata del mondo femminile e approfondire tematiche legate a parità di genere, inclusione sociale ed emancipazione femminile".

"La nostra associazione – interviene Mariangela Fumagalli, vicepresidente di Fidapa – promuove la figura della donna, lottando contro le discriminazioni di genere e operando per lo sviluppo delle potenzialità delle donne. Questa è una delle tante occasioni che vogliamo cogliere per farci sentire, perciò abbiamo accettato con entusiasmo di collaborare con ‘Un’altra storia’ per questo progetto".

Alberto Zattini, direttore di Ascom Confcommercio, ribadisce l’importanza di rivolgersi ai giovani: "La scelta di portare avanti il lavoro col gruppo degli Unfluencer è dovuta alla nostra volontà di comunicare coi ragazzi utilizzando il loro linguaggio. Non solo: dato che pensiamo che solo con la pratica si possano offrire buoni esempi, abbiamo scelto di intraprendere un percorso coi nostri dirigenti per apprendere un uso sano dei social, in modo da poterlo trasmettere alle nuove generazioni".

In questo campo è molto impegnata Paola Casara, assessora alla scuola e relatrice nell’incontro di domani: "In questi anni abbiamo sempre fatto rete con tante realtà del territorio, operando soprattutto sulla formazione e sulla prevenzione. Spero che in platea siano seduti anche tanti uomini".