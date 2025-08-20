Un’àncora in giardino: "Omaggio ai marinai al parco ‘Tonelli’, si faccia il monumento"

Un monumento dedicato ai marinai e ai marittimi forlivesi. Questo il progetto lanciato da Elio Moretti, 92 anni, per 22 dei quali motorista navale della Marina militare affiancato dall’amico Maurizio Balistrieri, per ricordare i combattenti durante i conflitti mondiali e gli uomini impegnati nelle operazioni di peacekeeping sul mare.

L’ubicazione dell’opera, la prima edificata in città, consisterebbe in un’ancora dal peso di 1800 chilogrammi e dal valore di 200 euro, da collocare nell’area verde adiacente alla Galleria Vittoria, su via Nazario Sauro, medaglia d’oro al valore militare alla memoria, nei giardini intitolati ad Annalena Tonelli.

L’associazione marinai forlivesi è rinata 3 anni fa, è composta da 14 membri e chiede al Comune di approvare il progetto e alla Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì di contribuire, se possibile, alle spese del monumento che si aggirano intorno ai 40mila euro. "Poi naturalmente – spiegano Elio Moretti e Maurizio Balistrieri – noi ci impegneremo in una raccolta fondi per contribuire a ottenere la cifra utile per realizzare le opere necessarie".

Fra l’altro il progetto era stato presentato e preso in considerazione dall’amministrazione comunale "nell’agosto 2024 nell’ambito del Pnnr di rigenerazione urbana – ricorda Moretti –, ma non abbiamo più saputo nulla in merito". Le carte comunali parlavano nei dettagli dell’opera che avrebbe dovuto avere "una finitura superficiale da realizzare con piastrelle montate a colla di triplice cromia (bianco, celeste e blu) a richiamo delle colorazioni del mare. Nelle pareti laterali saranno apposto piastrelle sagomate per il montaggio su parete curva, mentre sulla parte superiore le piastrelle saranno spaccate per montaggio a palladiana realizzando una rosa dei venti".

La descrizione prosegue, mettendo al centro del basamento l’ancora e le otto punte dai elementi in tubolari metallici, colore effetto corten. Completa l’insieme l’asta porta bandiera fissa, sulle cui facciate sarebbero posti il tricolore e lo stemma delle quattro Repubbliche marinare.

"Insomma tutto sembrava ben avviato", prosegue Elio Moretti, il decano dell’associazione marinai, ricordando come Forlì abbia fra i suoi cittadini personaggi legati al mare come Gianfranco Bacchi, ex comandante della nave scuola ’Amerigo Vespucci’ e Cino Ricci, indimenticato skipper di ’Azzurra’, la barca italiana che nel 1983 a Newport, negli Stati Uniti, riuscì ad arrivare sino alla semifinale dell’America’s Cup, la più prestigiosa competizione velistica internazionale. E ancora il forlivese Renato Mazzolani (1887-1945), medaglia d’ore al valore militare, prima ufficiale della Marina militare, poi dopo l’8 settembre 1943, impegnato nella Resistenza, sarà arrestato e morirà in prigionia.

"L’àncora è al momento conservata in un giardino di una casa privata – conclude Moretti –, ma speriamo che in futuro possa essere collocata nei giardini Tonelli, per un monumento che onorerebbe la memoria di tanti marinai".