Un’annata ’straordinaria’: "L’alluvione ci ha uniti ancora di più coi cittadini"

Il bilancio deve andare sulla bilancia del 2023. Che è resterà sempre l’anno dell’alluvione. E lo è anche per la polizia locale. "Il nostro operato e quindi i numeri che lo traducono non possono non essere influenzati da quel tragico evento", rimarca il vice comandante Andrea Gualtieri, colonna storica dei vigili della città. Il comandante Claudio Festari in quella maledetta primavera forlivese ancora non c’era (nominato in settembre è approdato in Romagna in ottobre). "Ma so con quanta abnegazione abbiano lavorato tutti quanti qui al comando" rimarca Festari. Chi c’era è Daniele Mezzacapo, vice sindaco e assessore comunale alla Sicurezza: "Dal 16 maggio al 24 giugno la polizia locale ha assicurato tutti i giorni un servizio di 24ore al giorno. Quell’episodio ha creato un rapporto diretto di fiducia coi cittadini".

In servizio, in quella frattura di spazio e tempo, sono scesi sul campo 657 unità. In tutto, le ore impiegate sono state 6480. "In molti hanno lavorato anche per 20 ore di fila", ricorda Gualtieri. "I nostri servizi – specifica lo stesso vice comandante – sono consistiti nel supporto alla viabilità, alla tutela delle squadre di operai, tecnici e volontari, oltre allo sgombero delle strade alluvionate, e sono stati garantiti fino al termine del periodo emergenziale".

Poi c’è tutto il resto. "Il bilancio è positivo – sottolinea Mezzacapo –: nel 2023 non abbiamo nessuna vittima della strada che sia un ’utente debole’, ossia pedoni e ciclisti. E questo non può essere dato dal caso, ma il frutto di un inesausto e capillare lavoro di prevenzione sulla sicurezza stradale, che comincia dalle scuole". Gli incidenti rilevati dalla Municipale sono stati nel 2023 862, di cui 407 con lesioni; 4 i mortali. I posti di controllo sono stati 2067. "Da sottolineare – precisa il comandante Festari – il nostro impegno sui controlli per chi guida in stato di ebbrezza. Gli alcoltest sono stati 3793, i pretest stupefacenti sono invece stati 131". A ruolino sono finiti 46 denunce penali per ubriachezza al volante e 5 per quelli che guidavano sotto l’influsso di droghe. Controlli rigidi anche per i velox (968 verbali contestati), uso dei telefonini (240 multe), mancanza di cinture (644).

Il capitolo degrado urbano preme a Mezzacapo: "Lavoriamo sul campo in sincrono coi cittadini". All’interno del paragrafo ci finisce anche il tema delle gang (e baby gang) e delle aggressioni in strada. La memoria va all’episodio di giugno, con l’assalto col machete in corso Mazzini: "Si tratta di un episodio unico. Ora l’area è in sicurezza. Ci siamo scusati coi residenti, e lavoriamo di concerto proprio con loro per garantire sempre più sicurezza. Anche l’area dei Portici è nettamente migliorata sotto questo profilo. Forlì è sicura. D’altronde abbiamo aggiornato un regolamento urbano che era fermo al 1964. Sulle baby gang stiamo facendo un lavoro educativo in collaborazione con le scuole". Gualtieri annuncia che a breve sarà completato il sistema integrato di videosorveglianza totale del centro. E questo anche grazie al fatto che la pianta organica adesso è completa: 115 assunti, dopo l’uscita dall’Unione dei Comuni. E l’idea di Bologna del limite dei 30, verrà mai applicata a Forlì? Festari precisa: "Da noi non servirebbe. C’è già un ottimo sistema di sicurezza stradale".