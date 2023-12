Un’avventura che continua fino al 25 febbraio

Come partecipare all’iniziativa del Carlino e dei partner, dedicata ai baristi del nostro territorio? Sulle pagine del quotidiano – sei volte a settimana, escluso il lunedì – si trova stampato un coupon come quello che si vede a fianco. È sufficiente compilarlo con il nome del proprio barista del cuore e quello dell’attività in cui lavora e consegnare i tagliandi alla redazione del Carlino in via Regnoli 88.

Si possono votare tutti coloro che stanno dietro al bancone, sia in città che negli altri 14 comuni del comprensorio forlivese: titolari dell’attività o semplici dipendenti. La scelta è sulla base di tanti aspetti: simpatia, cortesia, abilità tecnica. Ciascuno può decidere ciò che è più importante. È possibile lasciare i coupon nella buchetta delle lettere, oppure si potranno inviare per posta, ma, in questo secondo caso, saranno conteggiate solo le buste arrivate in tempi utili: non farà fede il timbro postale.

L’ultimo tagliando sarà pubblicato domenica 25 febbraio e la consegna dovrà avvenire tassativamente entro le 12 del giorno dopo. A quel punto la redazione procederà con un conteggio scrupoloso per individuare il barista più amato. Attenzione: ogni tagliando deve essere compilato, non è sufficiente ritagliarlo. Né sono ammesse fotocopie. Naturalmente non sono validi tagliandi di altre redazioni o di edizioni passate: durante gli ultimi conteggi ne abbiamo trovati alcuni della redazione ravennate e li abbiamo esclusi.

I primi tre in classifica riceveranno, oltre alla targa omaggiata dal Carlino, anche dei premi speciali offerti da Confcommercio ed Estados Cafè. Ogni anno arrivano numeri imponenti di coupon, segno che i forlivesi sono particolarmente legati ai baristi che, un giorno dopo l’altro, rendono migliori i loro momenti di pausa e non vedono l’ora di dire loro ‘grazie’ con un piccolo, ma significativo gesto d’amicizia. Questo è anche l’obiettivo del Carlino e degli sponsor: puntare i riflettori su una categoria giorno dopo giorno dà vita alla città e sapore a coloro che la frequentano.