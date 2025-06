Undici anni fa moriva don Alberto Bertaccini, prete missionario

Don Alberto Bertaccini sarà ricordato nell’11° anniversario della morte alle 19 presso la Chiesa di San Filippo, in via Giorgina Saffi. Don Alberto era nato nel 1954, frequentò la parrocchia di Regina Pacis e fu ordinato prete nel 1979. Nel 1990 partì come sacerdote ‘Fidei donum’ per la missione in Paraguay dove rimase 9 anni. Al ritorno seguì le comunità di Carpinello, San Pietro in Trento e Coccolia e incaricato diocesano per il Servizio migrantes. Nel 2008 ripartì per l’America Latina, questa volta con destinazione Ecuador. Nel 2012 don Alberto tornò alla sua prima missione ad Asuncion, in Paraguay.