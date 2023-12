Undici nuovi ispettori in servizio alla questura di Forlì-Cesena

Undici nuovi ispettori sono stati assegnati alla questura di Forlì-Cesena dal dipartimento della pubblica sicurezza, nell’ambito del piano di potenziamento delle articolazioni territoriali della polizia di stato. Gli 11 neo-ispettori hanno terminato il percorso formativo e nella giornata di lunedì hanno preso servizio a Forlì e Cesena. Si tratta di poliziotti che hanno già maturato esperienze in altri contesti territoriali e che potranno fornire un qualificato apporto alle attività svolte dalla polizia di stato al servizio dei cittadini. In particolare, 8 ispettori sono stati assegnati alla questura e aiuteranno a potenziare l’attività di polizia in settori strategici, quali la trattazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e il contrasto alla violenza di genere, il servizio di controllo del territorio, le attività di polizia amministrativa e dell’ufficio immigrazione, la pianificazione e la gestione dell’ordine pubblico.

I 3 ispettori assegnati al commissariato di pubblica sicurezza di Cesena hanno rinforzato il settore del controllo del territorio, anticrimine e polizia amministrativa e dell’immigrazione. Altri due ispettori prenderanno servizio a Forlì. I neo ispettori sono stati ricevuti dal questore di Forli-Cesena, Claudio Mastromattei (nella foto), che, oltre ad augurare ’buon lavoro’, ha sottolineato l’importanza dell’incarico e ha ribadito la necessità che ciascuno svolga con massimo impegno le proprie attribuzioni nell’interesse della collettività.