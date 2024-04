Un’estate da star, ecco Tosca e Capossela. Bertinoro vola alto con la grande musica

Già il calendario estivo dei grandi concerti di Bertinoro era di tutto rispetto con gli spettacoli annunciati di Goran Bregovic (16 luglio), Cisco con Bandabardò (2 agosto) e Daniele Silvestri (31 agosto). Ora, con l’aggiunta di Tosca (14 giugno) e Vinicio Capossela (4 luglio) si va a completare un quadro di grandi eventi che prenderà il via con Tosca per concludersi con Silvestri. E non è ancora tutto: è stata anche resa nota la data del Fricò Royal, il 12 luglio, la notte bianca di Bertinoro che ospita, dalle 21 alle 4 della mattina dopo, spettacoli in ogni angolo del borgo. "È l’ennesimo salto di qualità di Bertinoro Estate – commenta, entusiasta, la sindaca Gessica Allegni –. Un impegno che ci eravamo presi a inizio mandato e che stiamo portando avanti ogni anno con costanza, grazie alla coprogettazione di Fondazione Entroterre e dell’associazione Dai de Jazz. L’arrivo di concerti con nomi importanti, quest’anno per la prima volta abbiamo anche un ospite internazionale come Bregovic, è possibile grazie all’ampliamento dei posti per il pubblico ai giardini della rocca: siamo riusciti ad avere una platea da 1.000 persone".

La prevendita dei biglietti per i primi tre concerti menzionati ha già preso il via e per Silvestri e Bregovic si sta andando già verso il tutto esaurito, molto bene anche Cisco con Bandabardò. La prevendita per Capossela prenderà il via oggi, mentre per Tosca il 2 maggio. Che il calendario abbia preso una dimensione nazionale lo testimonia anche il presidente di Fondazione Entroterre, Claudio Borgianni. "Il Festival Entroterre, che si sviluppa per tutta l’estate non solo in Emilia Romagna, ma anche in Toscana e Lazio – spiega – prenderà il via proprio a Bertinoro con il concerto del 4 luglio di Vinicio Capossela, mentre si concluderà, sempre a Bertinoro, il 31 agosto con Daniele Silvestri. Aver ampliato la platea ci permette di attrarre nomi sempre più importanti e di richiamo".

L’esibizione di Tosca rientra, invece, nel Drinking Festival organizzato dall’associazione Dai de Jazz che si terrà a Bertinoro dal 14 al 16 giugno. "Tosca va ad aprire un cartellone di concerti – afferma il presidente di Dai de Jazz, Mauro Picci – che molte grandi città ci invidierebbero. Questo è possibile grazie alla lungimiranza dell’amministrazione comunale e dalla coprogettazione di associazioni e fondazioni come le nostre". Il calendario di Bertinoro Estate non si esaurisce con i grandi concerti. "Sono molte le iniziative che animeranno le serate da giugno a settembre – spiega l’assessora alla cultura, Sara Londrillo –, anche in questo caso in collaborazione con le associazioni e le imprese del territorio".

