Un’estate da vip sul colle. Gran finale con Ermal

S’inizia con Irene Grandi e si finisce con Ermal Meta, sono cinque i grandi concerti che animeranno le estati bertinoresi da giovedì 31 luglio fino a sabato 6 settembre. Il cartellone rientra nel programma di Entroterre Festival e della rassegna ‘Bertinoro Estate’. La location è quella collaudata dei giardini della rocca vescovile, in via Frangipane 6, e vedrà per prima sul palco la cantautrice toscana con ‘Fiera di me’, concerto che celebra il trentennale della sua carriera, ripercorrendo la sua storia nel mondo del pop italiano.

Sabato 2 agosto il palco sarà calcato dall’Orchestra Regionale Toscana e Alessandro Riccio in ‘Ti racconto Don Giovanni’. Uno spettacolo a cavallo tra musica classica e teatro, tra approccio serio e dissacrante, tra emozione e divertimento. Uno dei capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart, il virtuosismo di un attore, un ensemble di dieci musicisti, la vicenda, le musiche, i sentimenti di un’opera simbolo della storia della musica. Riccio si trasforma nei personaggi del melodramma mozartiano, vestendosi e truccandosi in scena, mutando voce, corpo, personalità, svelandone allusioni e sottintesi. I musicisti dell’ORT eseguono alcune fra le più belle arie del ‘dramma giocoso’ di Mozart, in un susseguirsi di momenti divertenti ed emozionanti.

Martedì 12 agosto lo spettacolo ‘Morricone & Friends’ sarà proposto dall’Orchestra Senzaspine. Sotto la direzione del Maestro Tommaso Ussardi, le musiche indimenticabili di Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani e altri risuoneranno in tutta la loro potenza evocativa. Da C’era una volta in America a La vita è bella, ogni nota sarà una carezza alla memoria e un omaggio al genio creativo di chi ha saputo dare voce, con la musica, alle immagini. L’Orchestra Senzaspine, nata a Bologna e ormai protagonista riconosciuta della scena musicale italiana, porta in scena un repertorio iconico con l’energia e la sensibilità che la contraddistinguono.

Giovedì 21 agosto si terrà il concerto di Francesco Sarcina, Gaetano Curreri, Orchestra Leggera e Peppe Vessicchio. Un incontro sorprendente tra la voce inconfondibile di Sarcina, l’energia dell’Ensemble Leggera e il talento di Gaetano Curreri, diretti dal maestro Peppe Vessicchio. I grandi successi de Le Vibrazioni si vestono di nuove sfumature, in un concerto che abbatte i confini tra pop e musica colta, emozione e sperimentazione.

Si chiude sabato 6 settembre con Ermal Meta. Dopo il successo del tour nei teatri, Meta torna con il ‘Live 2025’. Sul palco, con lui, l’ironia complice di Davide Antonio Pio e un raffinato terzetto d’archi, per uno spettacolo che intreccia parole e musica, sperimentazione e ispirazione.

In occasione dei concerti sarà attivo un servizio di navetta gratuito con partenza dai parcheggi di via Allende e via Badia. Info su visitbertinoro.it.