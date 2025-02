Un’estetista a Sanremo: "Trattamenti rilassanti per cantanti e ospiti vip"

Quello che si vede sul palco dell’Ariston è solo una piccola parte del Festival di Sanremo che, in gran parte, si svolge dietro le quinte dove, nell’ombra, agiscono centinaia di professionisti in ogni campo. Tra loro c’è anche Blerina Shimaj, estetista forlivese titolare del centro ‘Blery’ di via Silvestro Lega. Il suo ruolo sarà quello di massaggiatrice per celebrità e ospiti. Blerina, originaria dell’Albania, vive in Italia dal 2000 e gestisce il suo centro da sette, un sogno realizzato non senza difficoltà: "Quando sono arrivata in Italia in un primo momento ho pensato solo a mandare avanti la mia famiglia in un Paese per noi del tutto nuovo, ma poi, dopo la nascita del mio primo figlio, mi sono decisa a seguire la scuola di estetica che mi ha consentito di lavorare in diversi centri e, parallelamente di formarmi sempre meglio in diverse tipologie di massaggio. Nel 2018 ho finalmente aperto la mia attività".

Blerina a Sanremo farà i suoi massaggi al ‘Salotto delle celebrità’ come parte del team di Claudia Musaj, titolare di un centro benessere a Lugano e nota a livello italiano e internazionale per i suoi trattamenti di benessere e massoterapia. "Poter lavorare al Festival di Sanremo è sempre stato un mio desiderio – racconta Blerina -, perciò quest’anno mi sono decisa a fare domanda e, contro ogni aspettativa, sono stata contattata".

Così è cominciata l’avventura: "In novembre ho frequentato un corso di preparazione che si è tenuto a Venezia, dove ho avuto modo di conoscere anche Katia Ricciarelli. Al corso ci hanno preparate alle circostanze particolari dell’evento, che saranno diverse a quelle alle quali siamo abituate nei nostri centri estetici: in particolare ci occuperemo di procedure di sblocco del diaframma e di risoluzione di contratture, in alcune circostanze i trattamenti dovranno essere piuttosto rapidi e chi arriverà non potrà svestirsi completamente". Blerina è pronta a tutto: "Sono molto emozionata anche perché di fatto non so cosa mi aspetterà, ma senz’altro sarà un’esperienza che mi arricchirà e che porterò con me. Amo il mio lavoro e non vedo l’ora di lanciarmi in questa nuova sfida".

Sofia Nardi