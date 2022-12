Unicef: idee regalo per salvare i bambini

Il Comitato provinciale Unicef di Forlì-Cesena partecipa all’iniziativa dei regali solidali, grazie a cui è possibile sostenere migliaia di bambini colpiti da malnutrizione in oltre 190 territori. I volontari propongono di adottare la Pigotta, bambola di pezza realizzata a mano che ha contribuito a salvare un milione e mezzo di giovani vite nel mondo, e altri gadget, giochi e set di cancelleria. Appuntamento in Corso Mazzini n.22 sabato 31 dicembre, sabato 7 gennaio e domenica 8 gennaio dalle 10 alle 13 e poi dalle 15 alle 18. Per info: 3470792674.

ste. bau.