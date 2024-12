Un’idea ‘appetitosa’ al cinema: "Vogliamo girare un film su Artusi". Un team è già pronto al lavoro

Pellegrino Artusi, il padre della cucina italiana con il suo libro ‘La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene’, potrebbe essere presto il protagonista di un docufilm tutto suo che ne racconti storia, vita e opera. A darne l’annuncio è stato Umberto Spinazzola, regista di tutte le 14 edizioni di Masterchef, il talent show sui cuochi dilettanti di Sky. Proprio in occasione del lancio dell’ultima stagione, il regista torinese si è lasciato scappare di stare lavorando per portare Artusi sul grande schermo.

Su tale indiscrezione interviene la presidente di Casa Artusi di Forlimpopoli, città natale di Pellegrino Artusi, Laila Tentoni. "Da tempo cerchiamo di portare Artusi al cinema – commenta la presidente del primo centro culturale italiano dedicato alla cucina domestica –, ma non c’eravamo mai riusciti. Adesso, grazie alla produzione Sunset di Forlì, i primi passi concreti in questa direzione sono stati fatti. Il loro progetto ha ottenuto un sostegno dalla Regione Emilia Romagna per poter procedere alla scrittura".

L’idea nasce dai soci di Sunset Michela Corradossi, esperta in comunicazione enogastronomica e grande appassionata di Artusi, e Matteo Lolletti, docente universitario, regista e sceneggiatore e dal loro confronto con Monica Fantini, presidente di SmArt, la benefit company artusiana. Del team che ha lavorato al soggetto fanno parte, oltre appunto a Umberto Spinazzola, Leonardo Paulillo, che è anche produttore creativo, Matteo Lolletti, e una giovane sceneggiatrice ravennate, Agnese Navoni.

Il rapporto tra il gruppo e gli archivi custoditi da Casa Artusi, tra cui i carteggi originali del padre della cucina italiana, è molto stretto. "Il progetto vuole restituire un’immagine corretta di Artusi – commenta la presidente forlimpopolese – e devo dire che Spinazzola è entusiasta ogni volta che viene in contatto con gli scritti originali e la storia del nostro concittadino, così come tutto il gruppo di lavoro".

Da qui all’uscita nelle sale cinematografiche di acqua ne deve passare ancora molta sotto i ponti. "Abbiamo creato un gruppo di supporto all’iniziativa – spiega Tentoni – con noi ci sono anche l’Accademia Italiana della Cucina e rete nazionale Associazione Case della Memoria che hanno firmato la lettera di sostegno alla realizzazione del film. Credo che Artusi abbia tutte le carte in regola per poter essere raccontato in un film".