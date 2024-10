Un’idea da ‘Leonardo’: "Così diventeremo leader nel settore della chimica"

E’ nato un nuovo gruppo specializzato nella chimica: si tratta di Leonardo Lifescience Group, la holding milanese che ha aggregato Vebi Istituto Biochimico di Borgoricco, in provincia di Padova, e la forlivese Bleu Line. Si tratta di due società che sono attive nella chimica a uso domestico e professionale. La prima produce i biocidi (ovvero gli antiparassitari), mentre la seconda li distribuisce sul mercato.

Leonardo Lifescience Group ha obiettivi ambiziosi, infatti punta a realizzare 37 milioni di fatturato nel 2024 e nei prossimi anni sono stati pianificati 6 milioni di investimenti con il presidente e ceo Stefano Gualdi che assicura: "Faremo shopping in Italia". La nuova realtà mira a creare un polo produttivo e distributivo di riferimento nel settore della cura e protezione degli ambienti civili, domestici e professionali, con la produzione delle due aziende che verrà centralizzata negli stabilimenti Vebi, mentre la distribuzione dei prodotti professionali a marchio Vebi Tech in Italia è già confluita in Bleu Line.

Il gruppo unisce l’Istituto Biochimico padovano Vebi (24 milioni di fatturato) e l’azienda forlivese Bleu Line (11 milioni), pur lasciando inalterata la loro operatività, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel settore della disinfestazione, del giardinaggio e dei prodotti fitosanitari. "Fra lo stabilimento di Forlì e il centro produttivo di Corsico, in provincia di Milano – spiega Giovanni Bazzocchi, forlivese, vicepresidente del gruppo e socio di Bleu Line – contiamo 38 dipendenti, ma nel complesso impiega 200 persone. Lavoriamo da oltre 40 anni nella produzione e sviluppo di prodotti per la disinfestazione e il controllo dei parassiti in ambito pubblico, civile, domestico e zootecnico, con la massima attenzione verso la salute e la tutela dell’ambiente. Abbiamo l’orgoglio, con la nuova alleanza, di essere il primo polo chimico in Italia nel nostro settore, ma l’obiettivo è quello di diventare, tra cinque anni, leader in Europa". Con Bazzocchi c’è Gloria Padovani. La Bleu Line, in particolare, porta in dote una spiccata forza distributiva tecnica e commerciale per il mercato professionale.

I soggetti dietro Leonardo Lifescience Group in realtà sono tre: ai forlivesi e ai loro nuovi partner veneti, si unisce Stefano Gualdi, nome noto nel settore, che ha voluto unire queste la propria forze strategica a quella dei compagni d’avventura nella volontà di diventare protagonisti nel settore della disinfestazione, del giardinaggio e dei prodotti fitosanitari.

Gianni Bonali