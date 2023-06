Unieuro, annata da buoni dividendi

Ancora buoni dividendi per i possessori di azioni Unieuro. Saranno distribuiti il 28 giugno 0,49 euro per ogni azione.

L’ha stabilito l’assemblea degli azionisti della Spa quotata sull’Euronext Star di Milano dal 2017.

L’assemblea ha approvato inoltre il bilancio dell’esercizio chiuso al 28 febbraio scorso, oltre a presentare il bilancio consolidato alla stessa data, che si è chiuso con ricavi pari a 2,88 miliardi di euro e con un risultato netto di 19,3 milioni di euro.

La decisione degli azionisti riuniti sull’utile di esercizio della capogruppo Unieuro S.p.A. – pari come detto a 11,9 milioni – porterà alla distribuzione di dividendi nelle modalità di seguito indicate e, per l’ammontare residuo, a riserva straordinaria di utili disponibile e distribuibile.

Il dividendo approvato ammonta a 0,49 euro lordi per ciascuna azione: verrà posto in pagamento in un’unica soluzione il 28 giugno, con data di stacco della cedola il 26.

Unieuro, il cui amministratore delegato è Giancarlo Nicosanti, ha sede a Forlì, è leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia: integra negozi diretti (circa 280), punti vendita affiliati (260) e piattaforma digitale unieuro.it, oltre al digital player Monclick. L’azienda conta su uno staff di circa 5 mila 700 dipendenti.