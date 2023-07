Unieuro, bene lavatrici e frigo In calo la vendita delle tv

Prosegue l’andamento positivo di Unieuro Spa, leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici, con sede a Forlì. Il Cda del gruppo quotato in Borsa ha approvato i risultati consolidati del primotrimestre 2023-’24. In sintesi: ricavi pari a 589,3 milioni di euro (-3,7% rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio), in "un trimestre stagionalmente poco rappresentativo per il settore dell’elettronica di consumo che nello stesso periodo registra una contrazione del 4,6%1", sottolinea una nota aziendale.

In linea con il trend già registrato nell’esercizio 202223, sono però in crescita tutte le categorie merceologiche, in particolare la ’White’ (lavatrici, frigoriferi, asciugatrici, robot da cucina, +7,1%), ma anche prodotti come le biciclette e gli hoverboard (+27,1%), mentre è in flessione la categoria ’Brown’ (-43,1), per effetto di vendite eccezionali di televisori e decoder nel primo trimestre 202223, dovute alla migrazione delle frequenze.

"Operiamo in un contesto di mercato sfidante ma registriamo segnali positivi di crescita in quasi tutte le categorie di prodotti e risultati sostanzialmente in linea con le aspettative – dice Giancarlo Nicosanti, ad di Unieuro Spa – . A dimostrazione dell’efficacia della nostra strategia omnicanale, abbiamo conseguito un importante riconoscimento da parte dei nostri clienti, che ci hanno premiato con un grado di soddisfazione in crescita di oltre sei punti".

In occasione della drammatica alluvione che ha colpito la Romagna, Unieuro nelle prime ore dell’emergenza, ha donato 1.000 powerbank e torce al Comune di Forlì, per poi, nei giorni successivi, consentire ai consumatori locali di acquistare, presso tutti i punti vendita delle zone colpite, elettrodomestici e altri prodotti irrimediabilmente danneggiati dall’alluvione con una promozione straordinaria, che ha avuto un impatto negativo sulla marginalità per circa 3 milioni di euro.

La società ha infine provveduto a devolvere oltre 33 mila euro a favore della Protezione Civile e ha offerto un supporto ai dipendenti con diverse iniziative.