Unieuro, cda spaccato sull’Opa dei francesi

Il cda di Unieuro si spacca di fronte all’Opa (offerta pubblica d’acquisto) del gruppo francese Fnac Darty. Da lunedì, ricevuto l’ok della Consob, i transalpini compreranno azioni Unieuro: il valore è di 11,94 euro l’una (11,66 la quotazione di ieri), comprensivo di un’azione di Fnac Darty (30 euro) ogni 10 di Unieuro. Cifra non congrua, hanno detto 5 membri del cda su 11. Altri 5 hanno parere opposto, uno si è astenuto. Va detto che in nessun caso il loro parere sarebbe stato vincolante: l’offerta francese è rivolta direttamente agli azionisti. Né, scrive l’azienda, "può essere inteso come raccomandazione ad aderire o non aderire" (in foto, l’ad Giancarlo Nicosanti Monterastelli).