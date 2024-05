Unieuro, i risultati d’esercizio. Ricavi a 2,6 miliardi: la società limita il calo e si conferma leader

Il Consiglio di amministrazione di Unieuro, la società con sede a Forlì leader in Italia nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici, ha approvato i risultati dell’esercizio 2023/24. Pur in un mercato estremamente difficile, l’esercizio si chiude nel rispetto delle ‘guidance’, grazie a una attenta gestione volta alla protezione dei margini e al contenimento dei costi. L’acquisizione di Covercare, inoltre, ha accelerato l’attuazione della strategia di crescita nel settore dei servizi e la diversificazione del mix di profitto.

"Nell’esercizio appena chiuso – ha dichiarato l’amministratore delegato Giancarlo Nicosanti Monterastelli –, in un quadro geopolitico e macroeconomico sfidante e a fronte di un ulteriore deterioramento del mercato dell’elettronica di consumo, abbiamo lavorato con un duplice obiettivo: preservare la redditività del gruppo nel breve periodo e accelerare il nostro percorso di crescita di medio-lungo termine. I risultati raggiunti hanno dimostrato la validità delle azioni poste in essere. In piena coerenza con il piano strategico, abbiamo acquisito Covercare, un’operazione per noi trasformativa e cruciale, che arricchirà l’offerta di servizi e incrementerà la redditività del gruppo".

I ricavi della società ammontano a 2,635 miliardi di euro, ovvero -6,3% rispetto al 2022/23 ma in un mercato dell’elettronica di consumo che registra un calo del 6,9%. L’ebit adjusted (l’indicatore più significativo della redditività operativa netta di una società) è di 34,8 milioni di euro (37 milioni nel 2022/23) e il risultato netto è di 18,7 milioni di euro (20,9 milioni in precedenza). La cassa netta segna 44,5 milioni di euro (124,4 milioni al 28 febbraio 2023), dopo l’acquisizione di Covercare, che ha avuto un impatto netto di 69,4 milioni. Verrà infine proposto un dividendo di 0,46 euro per azione all’assemblea degli azionisti del 20 giugno 2024, nel rispetto della politica adottata dalla società.

Per quanto riguarda il 2023/24, a livello nazionale, il mercato dell’elettronica di consumo ha subìto per il secondo anno consecutivo gli effetti del rallentamento della domanda, dovuto sia all’assestamento di alcune categorie di prodotti, che avevano registrato crescite record negli anni precedenti, sia alla riduzione del potere di acquisto dei consumatori. Il mercato si è attestato complessivamente a 15,8 miliardi di euro, in riduzione, come citato, del 6,9% rispetto al precedente esercizio, pur risultando superiore al valore pre-pandemico.

Dal mercato degli elettrodomestici di grandi dimensioni (lavatrici, asciugatrici, frigoriferi o congelatori e fornelli) e piccole dimensioni (aspirapolveri, robot da cucina, macchine per il caffè e climatizzatori) i ricavi sono stati di 767,5 milioni di euro, il 29,1% del totale. In flessione il mercato dei televisori, dispositivi per smart tv, accessori auto e sistemi di memoria, con una riduzione del 33,7% rispetto al periodo precedente. In tale scenarioi, Unieuro ha confermato la sua leadership di settore e può rivendicare di aver "pienamente centrato gli obiettivi reddituali e finanziari".