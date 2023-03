Unieuro leader dell’elettronica Ricavi preliminari per 2,8 miliardi

Tempo di bilanci per Unieuro: il gruppo leader nel settore dell’elettronica di consumo ha esaminato i ricavi preliminari dell’esercizio chiuso al 28 febbraio 2023.

I risultati evidenziano che – dopo un 2021 caratterizzato da numeri record – il settore ha registrato una flessione. Il confronto con il periodo precedente risulta penalizzato, in particolare, dal boom di vendite dei televisori nel 2021, in vista dello switch off delle frequenze e dall’introduzione del Bonus TV da parte del governo. Nonostante questo, l’esercizio 202223 di Unieuro si è chiuso con ricavi pari a 2,8 miliardi di euro.

I ricavi sono risultati in riduzione del 2,2% rispetto all’esercizio 202122, a fronte del citato calo della categoria dei televisori, solo parzialmente compensato dalla crescita di tutte le altre categorie.

In particolare, sono in aumento i ricavi dei servizi e dei prodotti a marchio esclusivo, che registrano, rispettivamente, crescite del 14,2% e del 35,4%, superando questi ultimi la soglia dei 100 milioni. "In un contesto di mercato sfidante, i ricavi conseguiti nell’esercizio 202223 risultano in linea con le aspettative e permettono di confermare, ancora una volta, la solidità della nostra strategia omnicanale – commenta Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro –. A conclusione di questo esercizio, desidero ringraziare i nostri clienti per aver continuato a scegliere la nostra rete di negozi e le nostre piattaforme digitali e i nostri dipendenti per la loro straordinaria dedizione. Infine, un ringraziamento, per la fiducia accordataci, va anche ai nostri azionisti, che contiamo di continuare a remunerare, nonostante lo scenario macroeconomico incerto".

I ricavi definitivi, i risultati del bilancio consolidato e del progetto di bilancio chiuso al 28 febbraio 2023 verranno sottoposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il 9 maggio, insieme alla proposta di destinazione del risultato d’esercizio, e saranno tempestivamente comunicati al mercato.