Unieuro tra luci e ombre. Terzo trimestre in rialzo

Unieuro ha comunicato i risultati finanziari dei primi nove mesi del 2023. Nel periodo considerato, i ricavi sono risultati pari a 1.926 milioni di euro, in calo del 6% rispetto ai 2.048 milioni conseguiti nello stesso periodo dell’anno precedente: la spiegazione è da rintracciarsi nella difficile congiuntura macroeconomica e nella contrazione registrata da alcune categorie, reduci da anni di crescita record. Risultano, tuttavia, in miglioramento i numeri relativi al terzo trimestre. Il cosiddetto ‘Ebit adjusted’ (letteralmente, utile operativo comprensivo di imposte e interessi, ma privo delle voci di spesa straordinaria) è infatti passato da 21,2 milioni dei primi nove mesi del 2022 a 15,5 milioni di euro nel 2023. Il dato sarebbe stato peggiore se non ci fosse stata una crescita della redditività pari a +31,5% nel terzo trimestre 2023, dovuta soprattutto a un piano di forte razionalizzazione dei costi, pensato per far fronte alla diminuzione dei ricavi, che proprio in quel trimestre hanno registrato il -7,8%. Un tonfo ancor più sonoro, se si considera che il terzo trimestre dell’anno si conclude proprio con la settimana del Black Friday, il trionfo delle promozioni nel settore dei gadget elettronici. La cassa netta è di 104 milioni rispetto a 124,4 milioni di inizio esercizio, dopo l’erogazione dei dividendi per 9,8 milioni a giugno e l’esborso di 4,5 milioni dovuto all’importante acquisizione di Covercare a ottobre. Covercare Spa è uno degli operatori di riferimento in Italia nel mercato dei servizi di riparazione di cellulari, dispositivi portatili ed elettrodomestici, nonché nell’installazione di climatizzatori e caldaie e nei servizi di assistenza per la casa. Sempre a ottobre il gruppo ha comunicato la sottoscrizione di un accordo con Kasanova, brand di casalinghi, per la creazione di una rete di ‘shop-in-shop’ Kasanova all’interno dei punti vendita Unieuro. Le stime restano prudenzialmente al ribasso per l’intero 2023/2024: i ricavi non dovrebbero superare, complessivamente, i 2,7 miliardi, a causa del persistere di quell’incertezza che ha agito in maniera depressiva sui consumi degli italiani anche nella stagione natalizia. Giancarlo Nicosanti Monterastelli (foto), ad di Unieuro, ha commentato: "In un mercato ancora condizionato dal rallentamento della domanda e dalla pressione promozionale, siamo soddisfatti del miglioramento dei risultati del terzo trimestre, a dimostrazione dell’efficacia di tutte le azioni messe in atto".

Maddalena De Franchis