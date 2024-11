Unieuro via dalla Borsa. Fnac Darty al 91,1%. E annuncia subito l’addio a Piazza Affari

Nella giornata di ieri il gruppo francese Fnac Darty ha raggiunto con successo il 91,1% del capitale sociale di Unieuro, le cui azioni saranno quindi revocate dalla quotazione. Dal 4 all’8 novembre, Fnac Darty è riuscita a rastrellare il 19.6% di quote dal mercato, portando in adesione ulteriori 4 milioni di azioni che vanno a sommarsi ai quasi 15 milioni di titoli già in possesso del colosso transalpino alla chiusura del 25 ottobre scorso, cioè prima della riapertura dei termini, che erano il 71,5% del totale. La data di pagamento della riapertura dei termini – recita una nota del gruppo francese – avrà luogo il 15 novembre prossimo.

"Fnac Darty è orgogliosa di aver raggiunto il 91,1% del capitale sociale di Unieuro al termine della riapertura dei termini dell’offerta – ha dichiarato il ceo Enrique Martinez –. La procedura di sell-out potrà dunque essere avviata, con conseguente delisting di Unieuro. Questo importante successo rafforza la nostra convinzione che sia condivisa la nostra ambizione di costruire un leader nella vendita al dettaglio specializzata in Europa. In attesa delle autorizzazioni richieste dalla normativa, che prevedo arriveranno entro poche settimane, non vediamo l’ora di lavorare con i team di Unieuro per garantire una fluida integrazione e generare così valore per tutti i nostri azionisti, partner e clienti".

Si sono verificati quindi i presupposti per l’adempimento dell’obbligo di acquisto e per l’uscita da Piazza Affari, come auspicato da Fnac Darty. Il delisting comporta la rimozione di un titolo azionario da un mercato su cui è quotato, ovvero il titolo non potrà più essere negoziato su quella piazza. Si chiude quindi l’Opa lanciata da Fnac Darty e Ruby Equity Investment, il cui principale azionista è il miliardario ceco Daniel Kretinski, con un patrimonio di 9,4 miliardi di dollari e diversi interessi. Possiede, infatti, Energeticky, il più grande gruppo energetico dell’Europa centrale, che impiega più di 25mila persone e distribuisce e fornisce elettricità oltre a offrire servizi di stoccaggio e trasmissione del gas. Nel corso del 2020 ha sconvolto il mercato azionario facendo scommesse su aziende come Macy’s, Foot Locker, Sainsbury e Royal Mail. Kretinsky possiede anche partecipazioni nel quotidiano francese Le Monde e nel gigante tedesco della vendita al dettaglio Metro AG. Inoltre, è il comproprietario e presidente della squadra di calcio dello Sparta Praga e azionista con il 27% delle quote del West Ham, squadra di calcio del campionato inglese.

Nei giorni scorsi il ceo di Fnac Darty Enrique Martinez era presente in Italia per incontrare gli azionisti e dare la spinta decisiva per arrivare alla fatidica quota del 90%. Martinez ha dichiarato al Carlino che il quartier generale di Unieuro rimarrà a Forlì e anche l’impegno nella sponsorizzazione della squadra di basket proseguirà. Anche sull’importante versante occupazionale ha spiegato come la sua volontà sia quella di mantenere i posti di lavoro dei circa 400 dipendenti che operano in provincia.