Un’impresa da premio. Bando per nuove coop

Quindicimila euro tra premi e servizi per realizzare la propria idea di impresa in forma cooperativa: se ne parla oggi alle 17.30 in un incontro online di presentazione della settima edizione di Coopstartup Romagna (per iscriversi: https://bit.ly/coopstartup2024). A rispondere a tutte le domande degli interessati ci sarà Emiliano Galanti, responsabile Promozione di Legacoop Romagna, l’associazione che insieme a Coop Alleanza 3.0, Coopfond e Federcoop Romagna dà vita al bando.

Fino a quattro i progetti che saranno premiati al termine del percorso di selezione; data ultima di iscrizione, primo aprile; a dicembre cerimonia di consegna. Sono previsti premi aggiuntivi per i progetti di cooperative sportive e di comunità energetiche rinnovabili in forma cooperativa, grazie anche al patrocinio del Coni Emilia-Romagna. Per informazioni è possibile consultare il sito www.coopstartup.it/romagna o contattare gli organizzatori al numero (anche Whatsapp) 0544 509512. Le idee di impresa possono riguardare tutti gli ambiti settoriali e merceologici, in particolare quelli considerati dall’agenda 2030 dell’Onu. Possono partecipare i residenti in Italia e in Ue in gruppi di almeno 3 persone.