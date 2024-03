Union Sammartinese in finale grazie ai rigori. Sfiderà il San Carlo, ko 2-1 il Real Meldola

Si sono giocate ieri pomeriggio, in gara unica, le semifinali della Coppa Renzo Resta riservata alle squadre di Terza Categoria. A staccare il biglietto per l’ultimo atto del torneo una delle due formazioni forlivesi in lizza, l’Union Sammartinese che ha battuto in casa il Santa Giustina Santarcangelo 5-4 ai rigori dopo il 3-3 del 90’. Per la squadra di mister Fabio Trincheri a segno Mareda, Langella e Mare, ai quali hanno risposto Zani (2) e Cennamo. Dal dischetto decisivi Ruggeri e Camprini e le parate dell’estremo Sansovini, che ha neutralizzato due penalty.

Nell’altra semifinale disco rosso per il Real Meldola, allenato da Guantiero Foschi, battuto 2-1 sul campo del San Carlo Cesena, impostosi con le reti di Marini e Montalti (su rigore), ai quali aveva risposto Bussi per il momentaneo 1-1. Da stabilire campo (neutro) e data della finale, che offrirà al club vincitore la pole position nella griglia dei ripescaggi per la Seconda Categoria.

f. p.