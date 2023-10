Unione dei Comuni e polizia locale, nuove critiche dei sindacati

Nei giorni scorsi l’Unione dei Comuni della Romagna forlivese, che ha sede a Predappio, ha comunicato che è entrato in funzione l’atteso nuovo servizio del centralino telefonico, in sostituzione della ‘centrale operativa’, che dal 1° luglio scorso non è più attiva, essendo terminato l’accordo con la polizia locale di Forlì, che la gestiva in forma unificata.

Il 16 ottobre i sindacati di categoria, attraverso Glauco Giorgetti della Fp Cgil, Martina Castagnoli della Cisl Fp e Massimo Monti della Uil Fpl, "venuti a conoscenza dell’attivazione del nuovo sistema con un ordine di servizio", hanno scritto "alla direzione dell’Unione al fine di attivare le previste procedure contrattuali del confronto sindacale". Secondo i sindacati sarebbe "poco chiaro se il servizio viene gestito con operatori dedicati, non certa la possibilità di fornire assistenza al personale in termini di informazioni (visure su veicoli e persone), peraltro senza completa copertura radio del territorio". Inoltre, " incomprensibile la modalità di gestione delle risposte telefoniche all’utenza da parte degli agenti chiamati in servizio esterno".

Circa la polizia locale dell’Unione "non è in discussione la necessità di attivare un servizio all’utenza esterna, ma il non aver predisposto il servizio della ‘centrale operativa’, fondamentale non solo all’efficienza del servizio, ma anche alla sicurezza degli operatori di polizia locale. Questo è certamente materia di confronto sindacale".

Nello stesso documento si torna a ricordare che "la polizia locale dell’Unione ha un organico che conta meno della metà del personale previsto dagli standard regionale". Inoltre, è già stato segnalato che "al personale non viene corrisposto il compenso per il lavoro straordinario così come le maggiorazioni per il lavoro in giornate festive, non vengono programmati i turni mensilmente come prevede il contratto con conseguente difficoltà nell’erogazione dell’indennità di turno".

Il documento sindacale ricorda anche che "ad oggi, a tutto il personale dell’Unione, non è stato corrisposto l’inventivo di produttività per l’anno 2022". Dopo aver ribadito che il personale dell’Unione (quello che resta) "è perlopiù avvilito e demotivato", il documento sindacale annuncia che nella riunione dell’8 novembre prossimo "sarà chiesto un forte intervento dei sindaci che rappresentano i 14 Comuni dell’Unione".